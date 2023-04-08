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Giriş Tarihi: 8.4.2023 10:14 Son Güncelleme: 8.4.2023 10:28

Aynı yöne giden otomobiller çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı

Kütahya'da aynı yönde giden iki otomobilin çarpıştığı kazada İnci Soysal (25) hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

İHSAN TUNÇOĞLU İHSAN TUNÇOĞLU
Aynı yöne giden otomobiller çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı

Kütahya-Afyonkarahisar kara yolu Ulusoy kavşağı mevkisinde gece yarısı sıralarında meydana gelen kazada Afyonkarahisar'a giden Ali Erdem Ayyıldız (22) idaresindeki otomobil, aynı yöne giden Erkan Karagöz yönetimindeki otomobille çarpıştı. Karagöz'ün kullandığı otomobil, savrularak refüje çıkıp, takla atarak, ters döndü. Kazada, araçtan fırlayan İnci Soysal hayatını kaybetti. Otomobillerdeki Erkan Karagöz, Mustafa Ulu, İsmail Osman Çakır, Ümit Akboğa, Duygu Soysal ve Yusuf Sefa Tuncel yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Polis, kazanın ardından olay yerinden yaya olarak kaçan sürücü Ali Erdem Ayyıldız'ın yakalanması için çalışma başlattı.

HAZİRAN'DA EVLENECEKLERDİ

Hayatını kaybeden İnci Soysal'ın cenazesi savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı. İnci Sosyal ile yaralanan Mustafa Ulu'nun bir süredir nişanlı olduğu ve haziran ayında düğün yapmayı planladıkları öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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Aynı yöne giden otomobiller çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı
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