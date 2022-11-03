Aynur Çiçek’in esrarengiz sonu: Pencereden bakanlar korkunç manzarayla karşılaştı!

POLİS ÇALIŞMA BAŞLATTI

Genç annenin yakınları ve Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Aynur Çiçek'in bulunması için çalışma başlattı. Yapılan kısa soruşturmada anne Çiçek'in kaybolduğu gün, bir süredir görüşmediği erkek arkadaşı Şenol Çankaya ile Emek Mahallesi'ndeki bir evden ayrılmadığı belirlendi.