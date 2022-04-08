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Giriş Tarihi: 9.4.2022

Ayrı yaşadığı eşini başından vurdu

ERDOĞAN ÖZTÜRK ERDOĞAN ÖZTÜRK
Ayrı yaşadığı eşini başından vurdu
BURDUR Burç Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki bir dönercide Serhan S. (38), eşi Nurcan S.'yi (35) tüfekle başından vurdu. Ağır yaralı olarak Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Nurcan S., kurtarılamadı. Olayın ardından kaçan Serhan S., kayınpederinin Gazi Caddesi'ndeki dönerci dükkanına da hasar verdikten sonra polis tarafından yakalandı. Serhan S.'nin birlikte dönercilik yaptığı eşi Nurcan S. ile bir süredir ayrı yaşadığı ve eşinin kendisi hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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Ayrı yaşadığı eşini başından vurdu
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