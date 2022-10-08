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Giriş Tarihi: 8.10.2022 14:36 Son Güncelleme: 8.10.2022 15:24

Ayrı yaşadığı eşini bıçaklayan şahıs adliyeye sevk edildi

Ordu’nun Ünye ilçesinde ayrı yaşadığı eşi Canan Türk’ü (36) 6 yerinden bıçaklayarak ağır yaralamasına sebep olan Naci T. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirildi.

HAMZA ALP
Ayrı yaşadığı eşini bıçaklayan şahıs adliyeye sevk edildi

Ordu'nun Ünye ilçesinde, ayrı yaşadığı eşi Canan Türk'ü (36) 6 yerinden bıçaklayarak ağır yaralamasının ardından kayıplara karışan Naci T.(38), emniyetin ve jandarmanın düzenlediği titiz operasyon sonucu yakalandı. Şahıs, dini nikahla birlikte yaşadığı 2 çocuk annesi Öznur Temiz'in ölümüyle ilgili de aranıyordu.

Kaledere Mahallesi Harmandüzü Sokak'ta 3 Ekim tarihinde meydana gelen olayda, farklı suçlardan da aranması olan Naci T. iddiaya göre anlaşamadığı ve ayrı yaşadığı eşi Canan Türk'ün evine balkondan girdi. Eşini 6 yerinden bıçaklayan şahıs, olay sonrası evden kaçtı. Bu esnada komşuları ise polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Olayda ağır yaralanan kadın, sağlık ekipleri tarafından Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Bıçaklama olayı sonrası Naci T'nin arama çalışmalarını titizlikle yürüten Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri ile Ünye İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, zanlının Hanyanı Mahallesi'ndeki dere kenarında bir tarlada kurduğu çadırda kaldığını tespit etmesi sonrası dün öğle saatlerinde yapılan operasyonda gözaltına alındı.

Gece boyunda emniyette ifadesi alınan Naci T. önce sağlık kontrolünden geçirilmesi sonrası adliyeye getirildi.

YARALANAN KADININ AİLESİ TEPKİ GÖSTERDİ

Diğer yandan Naci T'nin adliyeye getirilmesi sırasında bıçakla yaralanan Canan Türk'ün kardeşleri tepki gösterdi. Emniyet ekiplerinin araya girmesiyle sakinleştirilen kız kardeşler alandan uzaklaştırıldı. Naci T'nin adliyedeki işlemlerine devam ediliyor.

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Ayrı yaşadığı eşini bıçaklayan şahıs adliyeye sevk edildi
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