‘Ayrı yaşama nedeni zinadır’

İstanbul'da, 2005'te evlenen çiftin 2007'de bir çocukları oldu. İddiaya göre koca, sorumluluklarını yerine getirmedi. Koca 2008'den sonra ayrı yaşamaya başladı. 2010'da ise koca, boşanma davası açtı. İlk derece mahkemesi çifti boşadı. Ancak kadının itirazı üzerine dosya Yargıtay'a gitti. Yargıtay, kararı bozdu. Yerel mahkeme, Yargıtay'ın kararına uydu ve davanın reddine karar verince çift boşanamadı. Ancak o tarihten sonra ikili bir daha bir araya gelmedi. Koca, iddiaya göre sevgilisi ile Bartın'a yerleşti. 2008'den beri fiilen ayrı yaşayan koca, "Zaten ayrı yaşıyoruz, evlilik fiilen bitmiştir" diyerek yine boşanma davası açtı. Kadın, avukatı aracılığıyla karşı dava açarak, 'Ayrı yaşamamızın nedeni zinadır' dedi. Mahkeme de kadını haklı bularak çifti boşadı. Mahkeme kusurlu kocaya toplamda 4 bin lira nafaka ve 85 bin lira maddi manevi tazminata hükmetti.