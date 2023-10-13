Haberler Yaşam Haberleri ‘Ayrı yaşama nedeni zinadır’
Giriş Tarihi: 14.10.2023

‘Ayrı yaşama nedeni zinadır’

2005’te evlenen çift, kocanın evi terk etmesiyle 2008’de boşanma davası açtı. Mahkeme, ‘Ayrı yaşamasının nedeni zinadır’ diyerek kocayı kusurlu buldu

ATAKAN IRMAK ATAKAN IRMAK
‘Ayrı yaşama nedeni zinadır’
İstanbul'da, 2005'te evlenen çiftin 2007'de bir çocukları oldu. İddiaya göre koca, sorumluluklarını yerine getirmedi. Koca 2008'den sonra ayrı yaşamaya başladı. 2010'da ise koca, boşanma davası açtı. İlk derece mahkemesi çifti boşadı. Ancak kadının itirazı üzerine dosya Yargıtay'a gitti. Yargıtay, kararı bozdu. Yerel mahkeme, Yargıtay'ın kararına uydu ve davanın reddine karar verince çift boşanamadı. Ancak o tarihten sonra ikili bir daha bir araya gelmedi. Koca, iddiaya göre sevgilisi ile Bartın'a yerleşti. 2008'den beri fiilen ayrı yaşayan koca, "Zaten ayrı yaşıyoruz, evlilik fiilen bitmiştir" diyerek yine boşanma davası açtı. Kadın, avukatı aracılığıyla karşı dava açarak, 'Ayrı yaşamamızın nedeni zinadır' dedi. Mahkeme de kadını haklı bularak çifti boşadı. Mahkeme kusurlu kocaya toplamda 4 bin lira nafaka ve 85 bin lira maddi manevi tazminata hükmetti.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Dilan Polat ve Engin Polat'ın mal varlıklarına el koyma kararı! Yurt dışına çıkış yasağı da getirildi!
Son dakika: İsrail'den kara harekatı hazırlığı! Gazze'ye tanklarla baskın
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
İsrail'den soykırım: Hastaneleri vuracağız! Fosfor bombalarıyla hedef aldılar
Başkan Erdoğan'dan Gazze tepkisi: En temel insan haklarının ihlalidir!
Sabah Namazı Nasıl Kılınır - Sabah Namazı Kaç Rekat, Kadın ve Erkek İçin Farzı ve Sünnetinin Kılınışı Nasıl?
14 Ekim Güneş Tutulması'na dikkat! Hayatı kökten değişecek o burç...
İsrail'in katliamları artarken Netanyahu'dan yeni açıklama: Bu başlangıç yok edeceğiz
Türkiye'deki o üniversitede 26 akademisyen dünya sıralamasında
ABD Başkanı Biden yine sosyal medyanın dilinde! Merdivenden düşüyordu
ARKADAŞINA GÖNDER
‘Ayrı yaşama nedeni zinadır’
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA