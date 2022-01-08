Ayrıldığı sevgilisine bombalı tuzak kurdu

Çorum'da bir kişi, bir süre birlikte yaşayıp, ayrıldığı kadının otomobiline bomba düzeneği yerleştirdi. Durumu fark eden kadın, polisten yardım istedi. Olay yerine gelen terör ve bomba imha ekibi, bomba düzeneğini fünye ile kontrollü patlatarak etkisiz hale getirdi. Hatun Demir (56), kasisten geçerken otomobilinden gelen sesi duyunca, aracını park ederek indi. Otomobilinin altında bomba düzeneği olduğunu gören Demir, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine terör, bomba imha ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta yapılan incelemede bomba düzeneği olduğu belirlendi. Bölgedee geniş güvenlik önlemleri alındı. Aracın altındaki düzenek, bomba imha ekibi tarafından fünye ile patlatıldı. Patlama esnasında park halindeki 3 otomobilde hasar meydana geldi.
Soruşturma başlatan polis, araç sahibi Demir'i ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü. Hatun Demir, otomobiline bomba düzeneği yerleştiren kişinin ise 5 yıl birlikte yaşayıp, ayrıldığı K.K.'nin olabileceğini öne sürdü. Kamera kayıtları mercek altına alındı. Yapılan çalışmalar sonucu bomba düzeneği yerleştirdiği iddia edilen K.K. ile kendisine yardımcı olan bir kişi yakalanarak gözaltına alındı.
'AYRILMAK İSTEMİYOR'
Hatun Demir, "Dini nikâhlı olduğum K.K. ile 5 yıl birlikte yaşadıktan sonra ayrıldık. Resmi nikâhımız, çocuğumuz yok. Eve geri dönmemi istedi. 'Dönmeyeceğim' deyince 'O zaman sen bilirsin' dedi. Sonra da bu olayı yaşadık. Beni rahatsız ettiği için kendisi hakkında uzaklaştırma kararı aldırtmıştım" ifadelerini kullandı.