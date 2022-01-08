Haberler Yaşam Haberleri Ayrıldığı sevgilisine bombalı tuzak kurdu
Giriş Tarihi: 8.1.2022

Ayrıldığı sevgilisine bombalı tuzak kurdu

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Ayrıldığı sevgilisine bombalı tuzak kurdu
Çorum'da bir kişi, bir süre birlikte yaşayıp, ayrıldığı kadının otomobiline bomba düzeneği yerleştirdi. Durumu fark eden kadın, polisten yardım istedi. Olay yerine gelen terör ve bomba imha ekibi, bomba düzeneğini fünye ile kontrollü patlatarak etkisiz hale getirdi. Hatun Demir (56), kasisten geçerken otomobilinden gelen sesi duyunca, aracını park ederek indi. Otomobilinin altında bomba düzeneği olduğunu gören Demir, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine terör, bomba imha ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta yapılan incelemede bomba düzeneği olduğu belirlendi. Bölgedee geniş güvenlik önlemleri alındı. Aracın altındaki düzenek, bomba imha ekibi tarafından fünye ile patlatıldı. Patlama esnasında park halindeki 3 otomobilde hasar meydana geldi.



Soruşturma başlatan polis, araç sahibi Demir'i ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü. Hatun Demir, otomobiline bomba düzeneği yerleştiren kişinin ise 5 yıl birlikte yaşayıp, ayrıldığı K.K.'nin olabileceğini öne sürdü. Kamera kayıtları mercek altına alındı. Yapılan çalışmalar sonucu bomba düzeneği yerleştirdiği iddia edilen K.K. ile kendisine yardımcı olan bir kişi yakalanarak gözaltına alındı.

'AYRILMAK İSTEMİYOR'
Hatun Demir, "Dini nikâhlı olduğum K.K. ile 5 yıl birlikte yaşadıktan sonra ayrıldık. Resmi nikâhımız, çocuğumuz yok. Eve geri dönmemi istedi. 'Dönmeyeceğim' deyince 'O zaman sen bilirsin' dedi. Sonra da bu olayı yaşadık. Beni rahatsız ettiği için kendisi hakkında uzaklaştırma kararı aldırtmıştım" ifadelerini kullandı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Beslediği pitbullu kavga ettiği kişilerin üstüne saldı! Dehşet anlarının görüntüleri ortaya çıktı!
69 milyon takipçiye ulaşan Elon Musk'ın attığı tweet ortalığı karıştırdı
Kazakistan'da neler oluyor? Olayların arkasında kim var? Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, sabah.com.tr'ye değerlendirdi
Son dakika: Memur ve emekliye ek zammı da içeren kanun teklifi kabul edildi
SON DAKİKA: Eren Erdem canlı yayında CHP'nin Cumhurbaşkanı adayını açıkladı: Mevzu bitti, adayımız...
Paylaşımları yine güldürdü! Eser ve Berfu Yenenler çiftinden oğulları Kuzey'e zor soru: Evin reisi kim?
Balıkesir'de akılalmaz olay! Doktora 'Karınız değil eşiniz diyeceksin' diyerek saldırdı!
Son dakika: Trabzonspor ikinci yarıya galibiyetle başladı! Fırtına Yeni Malatyaspor'u tek golle geçti...
SON DAKİKA: Kazakistan Büyükelçisi Daily Sabah'a konuştu: Çok organize ve koordineli teröristler ile karşı karşıyayız
Hande Erçel'in fenomen ablası Gamze Erçel dantel büstiyeri ile poz verdi sosyal medya sallandı!
ARKADAŞINA GÖNDER
Ayrıldığı sevgilisine bombalı tuzak kurdu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA