Ayrılık buluşması cinayetle bitti

Erzurum'da Cuma günü öğle saatlerinde 22 yaşındaki Muhammet Yalçın 19 yaşındaki gönül ilişkisi olan Zeynep Uçar'ı 40 yerinden bıçaklayarak katletti. Cinayetin ardından elindeki bıçağı da kendisine saplayan Yalçın, kaldırıldığı Atatürk Üniversitesi Yakutiye Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Genç kız Palandöken ilçesine bağlı Börekli Köyünde toprağa verildi. Olayla ilgili polis bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı. Cinayet sonrası emniyet ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

Yaşanan cinayetle ilgili görgü tanıkları ve genç kızın akrabaları SABAH'a konuştu. Olayın olduğu anı gören bir vatandaş şunları söyledi; "İkili yan yana yürüyordu. Sonra açık otoparka doğru gittiler. Orada herhangi bir konuşma olmadı. Çocuk hemen bıçağı çıkarıp kıza saplamaya başladı. Defalarca bıçağı soktu. O sırada kız 'Anne anne, imdat' diye bağırıyordu. Biz hemen oraya doğru yöneldik. Konuşup sakinleştirmeye çalıştık. Gözü dönmüştü. Sonra bıçağı kendine saplamaya başladı. Kan kaybetmeye başladığı sırada kızın canlandığını gördü. Eğildi yine bıçağı vurmaya başladı. Sonra kendisi de kız da orada baugın halde kaldı. Hemen kızın yanına koştuk. Yaralı yerlere tampon yapmaya çalıştık ama çok kan kaybı vardı. Zaten orada hayatını kaybetmişti. Ambulans hemen geldi müdahale ettiler ama bir sonuç çıkmadı. Erkeği de hastaneye kaldırdılar. O da hastanede ölmüş" dedi.

Genç kız Zeynep Uçar'ın bir akrabası ise olayla ilgili şu iddialarda bulundu; "Muhammet Yalçın adlı şahıs askerden yeni gelmiş. Aralarında bir gönül ilişkisi var ama nişan gibi bir durum söz konusu değil. Burada kız bu ilişkiyi bitirmek istiyordu. Arkadaşlarına Muhammet'le konuşacağını söyleyip gitmiş. Buluşmuşlar. Daha önce aralarında bir telefon mevzusu olmuş. Muhammet kıza telefon almış ve parasını istemiş. Bizim duyduğumuz tartışmayı da bu para isteme olayı fitillemiş. Sonra zaten olan oldu" diye konuştu.