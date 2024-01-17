Ayrılıkları 2 hafta sürdü

Gaziantep'teeşini kanser hastalığından kaybeden Mehmet Tuvaş, eşini toprağa verdikten 14 gün sonra çalıştığı fabrikada yürüyen banda sıkışarak yaşamını yitirdi. Gaziantep'te kanser hastası olan bir çocuk annesi 50 yaşındaki Tülay Tuvaş, yılın ilk günü yaşamını yitirdi. Eşini toprağa veren ve acısını içine gömen Mehmet Tuvaş, çocuğu için hayata tutunmaya çalıştı. 5. Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir fabrikada çalışan Mehmet Tuvaş, acısına rağmen işine devam etti. Ancak geçen 14 Ocak günü, işyerinde yürüyen banda sıkışarak feci şekilde can verdi. Mehmet Tuvaş'ın cenazesi 14 Ocak günü Gaziantep Asri Mezarlık'ta, gözyaşları arasında eşinin yanına defnedildi.