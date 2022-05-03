Ayrılmak istediği nişanlısı tarafından öldürüldü

Ankara'da 2 çocuk annesi Dilek Ceylan (33), ayrılmak istediği nişanlısı İdris Nesim (38) tarafından tabanca ile öldürüldü. Olay, iki gün önce Keçiören ilçesinde Dilek Ceylan'ın annesi Handan Çelebi'nin (52) evinde meydana geldi. Dilek Ceylan, 2 yıl önce eşinden boşandıktan sonra 2 çocuğuyla birlikte annesinin evine döndü.Bir süre sonra İdris Nesim ile nişanlanan Dilek Ceylan, 4 ay önce ayrılmak istediğini söyledi. Ayrılmalarını hazmedemeyen İdris Nesim, konuşmak için Dilek Ceylan'ın annesi ve çocuklarıyla yaşadığı eve geldi. İdris Nesim, odada konuşurken çıkan tartışmada tabancasını çıkarıp, Dilek Ceylan'a 2 el ateş ederek kaçtı.İhbar üzerine eve gelen sağlık ekibi, genç kadının hayatınını kaybettiğini belirledi. Dilek Ceylan'ın cenazesi, dün Karşıyaka Mezarlığı'nda gözyaşlarıyla toprağa verildi. Polis, olayın ardından kaçan İdris Nesim'i yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.Öte yandan Aksaray'da Bilal Gıvanç (29), bayram dolayısıyla çocuklarını görmek için gittiği evde eski eşi Zeynep Koyun'u (26) bıçaklayarak öldürdü.