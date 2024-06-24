Ayrılmak isteyen eşe yumruklu saldırı

Kağıthane'de eşi Okan A. ile sürekli sözlü olarak tartışan Shakhnoza J. ayrılmak istediğini söylemesi üzerine adeta kabusu yaşadı. Eşinin küfür ve hakaretleri sonrasında sol gözü ve koluna yumruk yiyen Shakhnoza J. eve polis çağırıp şüpheli eşi Okan A.'dan şikayetçi oldu. Savcılık tarafından soruşturmanın tamamlanmasıyla şüpheli adam hakkında 5 hapis istemiyle dava açıldı.

İstanbul Kağıthane Talatpaşa Mahallesi'nde 24 Nisan günü, Tacikistan uyruklu Shakhnoza J. (30) eşi Okan A. (36) ile evlerinde oturuyordu. Bir çocukları olan üç yıllık evli çiftin, kıskançlık sebebiyle sürekli tartışmaları sonucu Shakhnoza J. eşi Okan A.'dan boşanmak istediğini söyledi. Bir anda küplere binen Okan A. eşine yönelik "Eğer boşanırsak bir daha çocuğunu göremezsin, sen kendini öldürtmek mi istiyorsun... " şeklinde ağır küfürlerle tehdit ve hakarette bulunmaya başladı.

EŞİNİ DARP ETTİ

Ardından şüpheli adam, eşi Shakhnoza J.'yi sol gözüne ve koluna yumruk atıp darp etti. Yediği dayak sonrası ağlamaya başlayan kadın eve polis çağırdı. Şüpheli Okan A. ve eşi polis tarafından karakola götürüldü. Darp raporu alan Shakhnoza J, kocası Okan A.'dan şikayetçi oldu.

"YAPMADIM"

Gözaltına alınan Şüpheli Okan A. ifadesinde eşiyle kıskançlık sebebiyle sürekli sözlü olarak tartışma yaşadıklarının doğru olduğunu, boşanma konusunun geçtiğini bunun üzerine boşanmak istemediğini söylediğini dile getirdi. Eşine karşı tehdit, hakaret, darp suçunu işlemediğini iddia ederek eşinden şikayetçi olmadığını söyledi.

5 YIL HAPİS CEZASI İSTENDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturmanın tamamlanmasının ardından dava açıldı. Hazırlanan iddianamede alınan darp raporunda şüphelinin kasten yaralama suçunu işlediği; eşinin onur, şeref ve saygınlığına yönelik küfür ettiği, ve şüphelinin tehdit suçunu işlediğine yönelik kamu davası açmak için yeterli delilin oluştuğu kaydedildi. Şüpheli Okan A. hakkında "Hakaret", "Basit Yaralama" ve "Tehdit" suçlarından 5 yıl istemiyle İstanbul Asliye Ceza Mahkemesine dava açıldı. Dava ilerleyen günlerde görülecek.