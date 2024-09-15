Ayrılmak isteyen karısını öldürdü

İstanbul Küçükçekmece Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Karanfil Sokak'taki bir binanın bodrum katında oturan yabancı uyruklu C.E., evi terk etmek istediği belirtilen karısı V.E.'ye bıçakla saldırdı. Boynundan yaralanan kadın hayatını kaybederken çiftin oğlu da bıçakla babasına saldırdı. Ağır yaralanan baba hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili çelişkili ifadeler veren evdeki suça sürüklenmiş çocuklar M.İ, A.İ, B.İ. ve şüpheliler M.E, Ş.E, A.E. ve M.E. gözaltına alındı. Karısını öldüren şahsın 3 ay önce sınırdışı edildiği ancak bir ay önce kaçak yollardan ülkeye girdiği öğrenildi.