İstanbul Küçükçekmece'deki bir sitede yaşayan Gönül Er (46), 5 ay önce nişanlandığı M.E.'ye (50) ayrılmak istediğini söyledi. Ayrılmak istemeyen M.E., sık sık Er'in yaşadığı eve ve işyerine gelerek rahatsız etmeye başladı. Önceki akşam saat 19.00'da M.E. yine evine gittiği Er ile tartışmaya başladı. M.E., Er'i bıçaklayarak ağır yaraladı, ardından kaçtı. Er hayatını kaybederken, sitenin güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis ekipleri, kaçan şüpheliyi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.