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Giriş Tarihi: 14.6.2022 22:25 Son Güncelleme: 14.6.2022 22:27

Ayrılmak isteyen sevgilisini öldürüp intihar etti

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Ayrılmak isteyen sevgilisini öldürüp intihar etti

İstanbul Gaziosmanpaşa’da Emel Evakan (40) bıçaklanarak öldürüldü. Konuyla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri şüphelinin Osman Y. olduğunu belirledi. Osman Y.’nin ikametine giden ekipleri onun da hayatını kaybettiğini belirledi. Osman Y’nin aşırı dozda ilaç alıp intihar ettiği öğrenildi.

Gaziosmanpaşa'da dün meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı. Çanta satışı yapan Emel Evbakan'a arkdaşları bir türlü ulaşamadı. Bunun üzerine evinde gitti ancak kapıyı açan olmadı. İçeri giren arkadaşları kadının kanlar içinde yerde yattığını görünce hemen polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. 40 yaşındaki kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Olayın ardından polis ekipleri cinayetle ilgili yaptığı çalışmada kadını tanıyanların ifadesine başvuruldu. Polisin elde ettiği bilgiye göre, Emel Evbakan bir üre önce eşinden boşanmış ve başka bir adamla ilişki yaşamaya başlamıştı. İddiaya göre ikili Gaziosmanpaşa'da ev tutmuştu. Ancak iddiaya göre Osman Y. evliydi ve Evbakan, bu sebeple ayrılmak istiyordu. Ancak Osman Y. ayrılma fikrini kabul etmiyordu. Evbakan'ı evinde bulan arkadaşı "Beni aradı. Osmanla ayrılmak istediğini söyledi. Zaten 2 aydır birlikteydiler. Daha sonra telefon kapandı ulaşamadım." dediği öğrenildi. Polis bunun üzerine Osman Y.'nin kapısını çaldı. Ancak Osman Y.'nin saat 23.30 sıralarında hastaneye kaldırıldığı anlaşıldı.


İNTİHAR NOTU BIRAKMIŞ

Bunun üzerine polis ekipleri Osman Y. nin kaldırıldığı hastane ile iletişime geçti. Osman Y'ni hayatını kaybettiği öğrenildi. Osman Y'nin eve bir not bıraktığı öğrenildi. İntihar notu bulundu. Osman Y.'nin ailesine bıraktığı notta "Sizlere layık olamadım, şeytana uydum. Yüzünüze bakmaya utanıyorum…" yazdığı öğrenildi. Osman Y. ve Emel Evbakan'ın cesetleri yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Polisin ön çalışmasında cinayet sonrasında intihar olduğu değerlendirilen olayla ilgili çalışmanın sürdüğü öğrenildi. Osman Y.'nin kesin ölüm sebebinin Adli Tıp Kurumu raporu sonrasında netleşeceği belirtildi.

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Ayrılmak isteyen sevgilisini öldürüp intihar etti
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