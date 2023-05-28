Haberler Yaşam Haberleri Ayrılmak isteyen sevgilisini silahla vurup kaçtı
Giriş Tarihi: 28.5.2023 04:42

Ayrılmak isteyen sevgilisini silahla vurup kaçtı

Kocaeli'de bir şahıs ayrılmak isteyen sevgilisini, 5 el ateş ederek bacaklarından yaraladı. Yaralı kadın hastaneye kaldırılırken, şahıs kaçarak uzaklaştı

İHA
Ayrılmak isteyen sevgilisini silahla vurup kaçtı

Olay, Kartepe İlçesi Ataevler Mahallesi Sarımeşe Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, U.Ö. ile ayrılmak isteyen sevgilisi Ö.Y. (23) arasında tartışma çıktı. Bir süre telefonda süren tartışmanın ardından Ö.Y., cipiyle, U.Ö. ise otomobiliyle belirledikleri adreste buluştu.

Araçlardan inen ikili burada da tartışmaya devam etti. Ardından U.Ö. yanında getirdiği tabancayla, Ö.Y.'ye defalarca ateş etti. 5 kurşunun bacaklarına isabet ettiği Ö.Y. kanlar içinde yerde kalırken, U.Ö. ise otomobiliyle bölgeden kaçarak uzaklaştı.

Silah seslerinin üzerine yaralı kadının yardımına koşan vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekiplerince ambulansa alınan yaralı kadın Kocaeli Şehir Hastanesine götürüldü. Olay yeri inceleme ekipleri cip ve etrafında incelemelerde bulundu.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika | Turkuvaz Medya'nın acı günü: Engin Ardıç'ın cenaze programı açıklandı
Muharrem İnce ikinci tur kararını açıkladı! CHP'li heyet gitmişti: Kılıçdaroğlu'nu desteklemek içimden gelmiyor
CHP'de parti içi muhalefet kazan kaldırıyor! Muharrem İnce hamlesi
Kılıçdaroğlu'nu terleten torun gerçeği... Aile boyu sigorta sahtekarlığı, Kundaktayken SSK’lı oldular!
Son dakika: Petrol ve doğalgazda yeni müjde sinyali! Başkan Erdoğan ‘Yakın’ diyerek duyurdu
EGM ve Jandarma'dan Canan Kaftancıoğlu'nun iftiralarına sert tepki: Suç duyurusunda bulunulacak
Sinan Oğan'dan Kılıçdaroğlu'na zehir zemberek sözler: Bunların artık maskelerini düşürme vakti gelmiştir
PKK’nın paçavrasından Kılıçdaroğlu’na açık destek
Hepsine bulaştırdı
Son dakika! Başkan Erdoğan'dan 28 Mayıs çağrısı: Büyük Türkiye zaferi için herkes sandığa
ARKADAŞINA GÖNDER
Ayrılmak isteyen sevgilisini silahla vurup kaçtı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA