Ayrılmak isteyen sevgiliye öldüresiye işkence

MersinAnamur'da geçen salı günü Rahime E. (24) ayrılmak istediği erkek arkadaşının kâbus dolu dehşetine maruz kaldı. İddiaya göre, Rahime E, erkek arkadaşı H.S. ve onun kuzeni M.G. ile birlikte deniz kenarında buluşup sohbet etti. Sohbet sırasında bir anda kıskançlık krizi çıkınca Rahime E. ayrılmak istediğini söyledi.Öfkelenen H.S., Rahime E.'yi otomobilin bagajına sokup babasının mezarına götürdü. H.S., Rahime E.'yi yolda levye ile mezarlıkta da beyzbol sopasıyla öldüresiye dövdü. Daha sonra H.S., genç kızı evinin önüne getirdi. Vatandaşların çabasıyla saldırganların elinden kurtulan Rahime E. tedavi altına alınırken, gözaltına alınan 2 cani tutuklanarak cezaevine gönderildi. Rahime'nin kardeşi Ayça S., "Resmen ablamı öldürmek istemişler. Gözü belki kör olacak. Beyzbol sopasıyla öldüresiye dövülmüş. Yetmezmiş gibi kolu levye ile kırılmış. Kafasını bıçakla kazımışlar. Alnına bıçak saplamışlar. Arabanın bagajında 85 kilometre götürmüşler. Şimdi cezaevindeler. En ağır cezayı alsınlar. Onlar gün yüzü görmesin. Adalet yerini bulsun istiyorum" dedi.