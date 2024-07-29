Ayrımcı zihniyet hakim karşısında

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı, site sakini Meral Algün'ün, ortak havuza haşemayla girmesi engellendiği için şikayette bulunmasının ardından 2 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Polis ekipleri, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama", "inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme" suçlamalarıyla site yöneticisi A.K. ile görevli S.D.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, Akçakoca Adliyesine sevk edildi. Zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İzmir'in Dikili ilçesinde ise 2021 yılında havuza haşemayla girmek isteyen Tuğçe Çetin'i site kararını gerekçe göstererek engelleyen 3 sanığa yerel mahkemece verilen 10'ar aylık hapis cezası istinaf tarafından onandı. Çetin'in "din ve inanç temelinde ayrımcılığa uğradığına" karar veren Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) da ilgili site yönetimine 5 bin lira idari para cezası uygulanmasını kararlaştırdı.