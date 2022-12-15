Ayşe Altuntaş cinayeti yeniden görülmeye başladı! Cinayetin işlendiği olay yerinde keşif yapılacak





BOZMA İLAMINA UYULDU

Aile Bakanlığı avukatı da tasarlayarak öldürmeye ilişkin çok fazla emare olduğunu belirterek bozma kararına uyulmamasını ve mahkemenin eski kararında direnmesini talep etti. Sanık Mehmet Taşdelen de "Atılı suçlamaları kabul etmiyorum, bozmaya uyulsun" dedi. Mahkeme heyeti, Yargıtay'ın sanığın öldürme kararının ne zaman verdiğinin tespit edilememiş olması nedeniyle tasarlama olmadığı yönündeki Yargıtay bozmasına uyulmasına karar verdi.

DOMUZ ÇUKURU İDDİASI

Savunmasına geçilen sanık Mehmet Taşdelen, "Olay yerinde keşif yapılmasını talep ediyorum. O çukur domuz çukuru olarak önceden yapılmıştır. Tesadüfen olay onun yanında meydana geldi. Maktül silahı çekmişti. Ben onun elinden silahı almaya çalışırken karın boşluğundan vuruldu. Elimi bırakınca çukura düştü. Çok pişmanım. Muhtarın tanık olarak dinlenmesini istiyorum. Pişman olduğum için yer gösterdim. Mağdurum, tahliyemi talep ederim" dedi. Bu sözleri üzerine şikayetçiler Ayşe Altuntaş'ın kızı alkış yaparak tepki gösterdi.