Ayşe Altuntaş cinayeti yeniden görülmeye başladı! Cinayetin işlendiği olay yerinde keşif yapılacak

Ayşe Altuntaş'ı silahla öldürerek çukura gömdüğü iddiasıyla "Tasarlayarak kasten öldürme" müebbet hapis cezasına alan Mehmet Taşdelen hakkındaki kararı Yargıtay bozdu, "Kasten öldürme" suçundan hüküm kurulmasını istendi.
''TÜM CEZALARI HAK EDİYOR ARACIN İÇİNDE ÖLDÜRDÜ''
İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Mehmet Taşdelen getirilirken, şikayetçiler Mehmet Altuntaş, Ahmet Altuntaş ve Fadime Altuntaş katıldı. Mahkeme Başkanı, tarafların Yargıtay'ın bozma ilamına katılıp katılmadıklarını sordu.
Şikayetçiler Yargıtay bozma ilamına uyulmamasını talep etti. Mehmet Altuntaş, "Tasarlayarak öldürdüğü gayet belli bir şey. Gömdüğü yer şeytanın aklına gelmeyecek bir yer. Bir sene boyunca neden sustu" dedi. Ahmet Altuntaş ise "Tüm cezaları hak ediyor, aracın içinde öldürüp oraya getirdi" derken, Fadime Altuntaş da "Bozmaya uyulmasın. Bu şahsın gözümüzün içine baka baka çıkmamasını talep ediyoruz. İnsan hayatını almak bu kadar ucuz olmamalı" şeklinde konuştu.
BOZMA İLAMINA UYULDU
Aile Bakanlığı avukatı da tasarlayarak öldürmeye ilişkin çok fazla emare olduğunu belirterek bozma kararına uyulmamasını ve mahkemenin eski kararında direnmesini talep etti. Sanık Mehmet Taşdelen de "Atılı suçlamaları kabul etmiyorum, bozmaya uyulsun" dedi. Mahkeme heyeti, Yargıtay'ın sanığın öldürme kararının ne zaman verdiğinin tespit edilememiş olması nedeniyle tasarlama olmadığı yönündeki Yargıtay bozmasına uyulmasına karar verdi.
DOMUZ ÇUKURU İDDİASI
Savunmasına geçilen sanık Mehmet Taşdelen, "Olay yerinde keşif yapılmasını talep ediyorum. O çukur domuz çukuru olarak önceden yapılmıştır. Tesadüfen olay onun yanında meydana geldi. Maktül silahı çekmişti. Ben onun elinden silahı almaya çalışırken karın boşluğundan vuruldu. Elimi bırakınca çukura düştü. Çok pişmanım. Muhtarın tanık olarak dinlenmesini istiyorum. Pişman olduğum için yer gösterdim. Mağdurum, tahliyemi talep ederim" dedi. Bu sözleri üzerine şikayetçiler Ayşe Altuntaş'ın kızı alkış yaparak tepki gösterdi.
TAHLİYESİNİ TALPE ETTİ
Sanık avukatı "Müvekkilim ne anlık, ne de tasarlayarak öldürmüştür. Kaza sonucu olay gerçekleşmiştir. Böyle bir olayı gerçekleştirmesi için sebep yoktur. Uzun süredir tutukludur tahliyesine karar verilsin" dedi. Şikayetçi taraf da olay yerinde keşif yapılmasını talep etti.
OLAY YERİNDE KEŞİF YAPILACAK
Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Olay mahallinde 3 Mart'ta keşif yapılmasına ve muhtarın da tanık olarak dinlenmesine ve keşife sanığında katılmasına hükmedildi.