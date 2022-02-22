Ayşe anne Kovid kurbanı oldu

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde yaşayan evli ve 2 çocuk annesi 38 yaşındaki Ayşe Kıyak, yakalandığı koronavirüs nedeniyle hayatını kaybett
İzmit İlçesine bağlı Kulmahmut Mahallesinde ikamet eden çiftçi Necmettin Kıyak'ın 2 çocuk annesi olan eşi Ayşe Kıyak (38), kısa bir süre önce rahatsızlandı. Yapılan tetkikleri sonucu Kovid-19'a yakalandığı belirlenen ve evde tedavisi devam eden Kıyak, durumu ağırlaşınca 1 hafta önce Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tedavi altına alındı. Genç anne yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ayşe Kıyak'ın cenazesi İstanbul Şişli Ayazağa Mezarlığında toprağa verildi.