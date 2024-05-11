Ayşe annenin 6 yıldır hüzünlü geçen Anneler Günü... "Kınalı kuzum kalk, seni çok özledim"

Ayşe Bülbül, "6 yıldır yüreğimdeki yara hiç dinmedi. Erenim anneler gününde bahçelerden topladığı çiçekleri bana getirirdi. Çocuklarım Eren'imin topladığı sarı papatyaları bana getirdiler. Papatyaları koklayınca Erenimin konusunu hissediyorum. Erenim bana "Annem sen daha güzel çiçeklere layıksın. Çalışıp sana daha güzellerini getireceğim" deyip bana sarılmasını özledim. Onsuz 6.'ncı anneler gününde yine Eren'imi bekliyorum. Seni çok özledim kınalı kuzum" diyerek gözyaşı döktü.

Trabzon'un Maçka ilçesi Köprüyanı Mahallesi'nde 11 Ağustos 2017 tarihinde terör örgütü mensuplarınca evlerinin önünde açılan ateş sonucu Astsubay Başçavuş Ferhat Gedik ile birlikte şehit olan 15 yaşındaki Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül, Eren'siz 6.'ncı Anneler Günü'nü hüzünlü geçiriyor.Anneler gününde oğlunun mezarı başında gözyaşı döken Ayşe Bülbül, "Eren'im o zamana çocuktu. Anneler gününde benim için bahçelerden çiçek toplayarak yanıma gelirdi. Eren'im anneler gününde bahçelerden topladığı çiçekleri bana getirirdi. Çocuklarım bana, Eren'imin topladığı sarı papatyaları getirdiler. Papatyaları koklayınca Eren'imin konusunu hissediyorum. Eren'im şehit olduktan sonra her anneler gününde içim parçalanıyor, yüreğim kanıyor. Kapı çalacak, Eren'imin elinde çiçeklerle gelmesini bekliyorum" dedi.

Bu anlamlı günde tüm şehit annelerinin Anneler Günü'nü kutladığını söyleyen Ayşe Bülbül, "Eren'im diğer çocuklarımdan çok farklıydı. Anneler günü olsun, doğum günüm de de benim yanıma gelmek için bir şeyler yapmak isterdi. Ara ara komşularımızın bahçe ve tarlalarında kısa süre çalışır, aldığı harçlıkla bana hediye alırdı. Cebinde parası yokken, bahçelerden topladığı kır çiçekleri toplayıp, bana getirip, kirli elleriyle boynuma sarılarak defalarca öperdi. Çocuklarım her zaman arayıp Anneler gününde hediyeler alıp yanıma geliyorlar. Oğlumun mezarı başında onunla dertleşiyorum. Eren'imin yokluğu yüreğimi parçalıyor. Kınalı kuzum kalk, seni çok özledim" dedi.