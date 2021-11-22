Ayşe ayşen bulut’un ilk kitabı “rengine yolculuk” raflarda yerini aldı!

Yurt dışında ve Türkiye'de aldığı eğitimlerle Renkolog olan Ayşe Ayşen Bulut, Türkiye'de ilk Renk Haritası'nı oluşturdu. HS yayınevi etiketiyle çıkardığı ilk kitabı "Rengine Yolculuk" ile renkler hakkında tüm merak edilenleri okuyucuyla paylaşıyor. Bulut, renkleri " Renklerin ne olduğunu anlamak için, önce renkleri görmek, hissetmek ve ne olmadığını çözmek gerekir. Renkler kendilerine has canlı, enerjik, somurtkan ve lider tarzlarıyla yaşamın içinde öne çıkarlar. Doğada gerçekliği anlamamız için bizlere rehberlik yaparlar. " şeklinde açıklıyor. Okuyucuya yaşam yolu rehberini sunan kitap, tüm internet kitap dağıtım satış noktalarında yer alıyor.