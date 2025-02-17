Ayşe Barım tutuklu kalacak

Dizi ve medya sektöründe tekelleşme iddiaları ile gündeme gelen ID Danışmanlık şirketinin sahibi menajer Ayşe Barım, 27 Ocak günü "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Ayşe Barım'ın avukatı geçtiğimiz günlerde dilekçe sunarak tutukluluğa itirazda bulundu. Bu itiraz Sulh Ceza Hâkimliği tarafından reddedildi. Ancak Barım'ın avukatı bu sefer İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'ne bir itirazda bulundu. İtirazı değerlendiren İstanbul 8. Asliye Ceza Hâkimi Fatih Kapan, Barım'ın tahliyesine karar verdi. Bunun üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Barım'ın tahliyesi gerçekleşmeden karara itirazda bulundu. Başsavcılığın talebini yerinde bulan Ağır Ceza Mahkemesi, Barım hakkında yeniden tutuklama kararı verdi.