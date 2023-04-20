Ayşe Keşir, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Yığılcalı vatandaşları telefonla görüştürdü

AK Parti Düzce Seçim Koordinasyon Merkezi tarafından belirlenen programlar kapsamında 14 Mayıs 2023 seçimlerine yönelik saha ziyaretleri yoğun bir şekilde devam ederken Yığılca ilçesini ziyaret eden AK Parti Kadın Kolları Genel Başkanı, Düzce Milletvekili ve 28. Dönem Milletvekili Adayı Ayşe Keşir, İlçe Başkanı Dursun Albayrak ve teşkilat mensuplarıyla beraber esnaflarla hasbihal etti.

Keşir, Yığılcalıların görüşme talebi üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla aradı. Vatandaşlara hitap eden Erdoğan, "Düzce'den 3-0 bekliyorum" dedi. Yığılca İlçe Başkanı Albayrak rekor kıracaklarının sözünü verdi. Albayrak, ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Yığılca'ya davet etti.

Görüşmenin ardından vatandaşlar Ayşe Keşir'e teşekkürlerini iletti. Keşir, daha sonra Yığılca'daki temaslarını sürdürdü.