Ayşe öğretmen öğretti, çocuklar tığla örmeye başladı

Mersin Erdemli Halk Eğitim Merkezi'nde görevli müzik öğretmeni Ayşe Özlem Tanrıkulu, 8 kişilik ekibiyle Hatay'ın Antakya ilçesine gönüllü olarak geldi. Depremzede çocuklara müzik dersi veren Tanrıkulu'na, depremzede aileler banyo lifine ihtiyaçları olduğunu söyledi. Bunun üzerine kolları sıvayan Tanrıkulu, Hayat Boyu Öğrenme Grubu müdüründen örgü ipi talep etti.
BOŞ ZAMANLARINDA ÖRGÜ ÖRÜYOR
Depremzedelerin ihtiyacı üzerine çadır kente getirilen iplerle depremzedeler için banyo lifi örmeye başlayan gönüllü Tanrıkulu, 100'ün üzerinde lif ördü. Depremzedelerin ihtiyaçlarına koşmak için geldiklerini ve eksiklerini tamamlamak için çalıştıklarını kaydeden Tanrıkulu, "Mersin'den geldiğimizde özellikle çocuklarımız için derslere başladık. Çadırda kalan birkaç aile, yanıma gelerek hijyen malzemelerinin karşılandığını ancak liflerinin olmadığını bulup bulamayacağımızı sordu. Ben de bunun üzerine müdürümüz Musa Levent hocamdan ip istedim. O da sağ olsun temin etti. Ne zaman boş kalsam depremzedeler için lif örüyorum. Şimdiye kadar 100'ün üzerinde lif hazırladık ve çadırlarımıza teslim ettik" dedi.
ÇOCUKLAR DEPREMZEDELER İÇİN ELLERİNE TIĞ ALDI
Çadırda kalan kadın ve çocukların kendisini örgü örerken görmesi üzerine yardım etmek istediklerini ve beraber örmeye başladıklarını söyleyen Tanrıkulu, depremzedelerin kendileri gibi depremzede vatandaşlar için çalışmaya başladığını ifade etti. Tanrıkulu, "Örgü örerken birkaç ablamız ve kızı yanıma geldi. Kendileri için lif ördüğümü öğrenince aralarında örgü örmeyi bilenler yardım etmek istedi. Şimdi burada hem kadınlarımız hem de çocuklarımız depremzedeler için lif örüyor ve çadırlara dağıtıyor. Özellikle çocuklar örgü örmeyi öğrenmeyi çok istiyor, biz de onlara öğretiyoruz ve bize yardım ediyorlar. Kısa sürede bu sayede tüm çadırlara liflerimiz ulaşmış olacak. Depremzede vatandaşlarımızın yardımına koşmamıza vesile olan Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürümüz Zekine Dayıoğlu, İl Milli Eğitim Müdürümüz Adem Koca, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcımız Mikail Eren'e çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.