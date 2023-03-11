Ayşe öğretmen öğretti, çocuklar tığla örmeye başladı





ÇOCUKLAR DEPREMZEDELER İÇİN ELLERİNE TIĞ ALDI

Çadırda kalan kadın ve çocukların kendisini örgü örerken görmesi üzerine yardım etmek istediklerini ve beraber örmeye başladıklarını söyleyen Tanrıkulu, depremzedelerin kendileri gibi depremzede vatandaşlar için çalışmaya başladığını ifade etti. Tanrıkulu, "Örgü örerken birkaç ablamız ve kızı yanıma geldi. Kendileri için lif ördüğümü öğrenince aralarında örgü örmeyi bilenler yardım etmek istedi. Şimdi burada hem kadınlarımız hem de çocuklarımız depremzedeler için lif örüyor ve çadırlara dağıtıyor. Özellikle çocuklar örgü örmeyi öğrenmeyi çok istiyor, biz de onlara öğretiyoruz ve bize yardım ediyorlar. Kısa sürede bu sayede tüm çadırlara liflerimiz ulaşmış olacak. Depremzede vatandaşlarımızın yardımına koşmamıza vesile olan Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürümüz Zekine Dayıoğlu, İl Milli Eğitim Müdürümüz Adem Koca, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcımız Mikail Eren'e çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.