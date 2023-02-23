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Giriş Tarihi: 23.2.2023 12:24 Son Güncelleme: 23.2.2023 12:38

Ayşe Sula Köseoğlu, depremzedeleri ziyaret etti

AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Ayşe Sula Köseoğlu, geçtiğimiz yıl Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Hobi Bahçesinde kalan depremzede ailelerle bir araya geldi.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Ayşe Sula Köseoğlu, depremzedeleri ziyaret etti

Depremin yaşandığı Şanlıurfa'da Büyükşehir Belediyesi tarafından yaralar sarılmaya devam ediliyor. AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Ayşe Sula Köseoğlu, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ile Siverek Belediye Başkanı Ayşe Çakmak'la birlikte Hobi Bahçesini ziyaret etti.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından geçtiğimiz yıl hizmete açılan ve deprem nedeniyle depremzedelere tahsis edilen Hobi Bahçesini ziyaret eden AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Ayşe Sula Köseoğlu, ailelerle bir araya geldi. Depremzede vatandaşları Hobi Bahçesinde ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini ileten Köseoğlu, vatandaşlarla sohbet etti.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, depremzede vatandaşlarla yakından ilgilendi. Vatandaşların talep ve önerilerini de dinleyen Başkan Beyazgül, çocukların lahmacun istiyoruz sözlerine kayıtsız kalmayarak bir sonraki güne depremzede ailelerin tamamını kapsayacak şekilde lahmacun ikram edilmesinin talimatını verdi.

AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Ayşe Sula Köseoğlu, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Hobi Bahçesinin güzel bir çalışma olduğunu ifade etti.

Hobi Bahçesinde barınan kadınlar, ''Rabbim devletimize ve milletimize zeval vermesin. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyoruz. Ailemiz ile burada kalıyoruz. Buradaki bahçe çok güzel olmuş ve burada kalıyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'yi, siz ise Şanlıurfa'yı kurtardınız. Herkese teşekkür ediyoruz'' şeklinde konuştular.

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Ayşe Sula Köseoğlu, depremzedeleri ziyaret etti
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