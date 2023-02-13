Aysel teyzeyi özel harekâtçılar kurtardı

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde çok sayıda kişinin öldüğü Galeria Sitesi C Blok'tan özel harekât polisleri ve jandarma timleri yardımıyla kurtulan Aysel Kireççi (78) yaşadıklarını SABAH'a anlattı: "Kıyamet kopuyor sandım. Küçük torunum korkarak kucağıma atladı. Duvarlar patladı, üzerimize yıkıntılar düştü. Özel harekât polisleri ve jandarma timleri insandan merdiven kurarak beni kurtardı." Öte yandan 24 yıllık 4 bloklu Galeria Sitesi'nde kolonların işyerlerine alan açmak için kesildiği öne sürüldü.