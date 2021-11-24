Ayşenaz Arık ve Gamze birlikte kayıplara karıştı! Neredesiniz

Osmangazi ilçesi Veziri caddesinde ikamet eden Ayşenaz Arık, önceki gün sabah saatlerinde evden işe gidiyorum diyerek çıktı. Aynı cadde üzerine oturan Gamze ismindeki arkadaşıyla buluştuktan sonra mahalleden ayrılan genç kızlardan bir daha haber alınamadı.
Gece 22.30 sıralarında annesinin telefonunu açan Ayşenaz, "Yarım saat sonra evde olurum" diyerek telefonu kapattıktan sonra bir daha telefonuna da ulaşılamadı.
EN SON PARKTA GÖRÜLDÜLER
16 yaşındaki genç kızların son olarak Kestel'de bulunan Güvercinlik parkında görüldükleri haberini alan aileler, hemen Kestel'e giderek park ve çevresinde kızlarını aradı. Polise de kayıp ihbarında bulunduklarını belirten Ayşenaz'ın babası Ceylan Arık, "Kestel'de görüldüğünü öğrenince burada aramaya başladık. Meydanda tost yemişler.
Birisi Allah rızası için karınlarını doyurmuş. Biz kızımın Kestel'de olduğunu biliyoruz görenlerin duyanların polisle ya da bizimle iletişime geçmesini istiyoruz" dedi. Kızına seslenen Ceylan Arık, "Yavrum dön yuvana. Biz perişan haldeyiz mahvolduk. Ağabeyin, annen herkes perişan. Gel yavrum bizi seviyorsan ne olur gel" dedi.