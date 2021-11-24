Ayşenaz Arık ve Gamze birlikte kayıplara karıştı! Neredesiniz





Birisi Allah rızası için karınlarını doyurmuş. Biz kızımın Kestel'de olduğunu biliyoruz görenlerin duyanların polisle ya da bizimle iletişime geçmesini istiyoruz" dedi. Kızına seslenen Ceylan Arık, "Yavrum dön yuvana. Biz perişan haldeyiz mahvolduk. Ağabeyin, annen herkes perişan. Gel yavrum bizi seviyorsan ne olur gel" dedi.