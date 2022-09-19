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Giriş Tarihi: 19.9.2022 16:57 Son Güncelleme: 19.9.2022 17:01

Ayşe’yi öldüresiye döven eski sevgiliye tahliye

Konya’da eski sevgilisi 22 yaşındaki Ayşe Hilal İçelli’yi dövdüğü gerekçesiyle hakkında 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle tutuklu yargılanan Hacı Mehmet Yiğit (23) ikinci duruşmada tahliye edildi. Yiğit hakkında İçelli’nin evine ve iş yerine 200 metreden fazla yaklaşmamak suretiyle adli kontrol hükümleri uygulandı.

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Ayşe’yi öldüresiye döven eski sevgiliye tahliye

Bir fabrikada makine operatörü olarak çalışan Ayşe Hilal İçelli, Nisan ayında ayrıldığı eski sevgilisi Hacı Mehmet Yiğit tarafından oturduğu apartmanın girişinde öldüresiye dövüldü. Uzaklaştırma kararını da dinlemeyen Yiğit, İçelli'nin şikayeti üzerine gözaltına alındı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Hacı Mehmet Yiğit hakkında 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

'İKİNCİ DURUŞMADA TAHLİYE'

Davanın ikinci duruşmasına tutuklu sanık Yiğit, müşteki Ayşe Hilal İçelli ile taraf avukatları katıldı. Hacı Mehmet Yiğit savunmasında, "2019 yılında hastanede tedavi gördüm. Ben olay tarihinde sinir krizi geçirdim. Kasıtlı olarak bir şey yapmadım. Ben bu şahsı tehdit etmedim, tahliyemi talep ederim" dedi. Duruşmada tanık olarak dinlenen İçelli'nin babası Mehmet İçelli (61), Yiğit'in kızına tehdit mesajları attığını, bazı zamanlarda Yiğit'in kendisini arayarak bağırıp çağırdığını, bir kez aradığında kızımla ilgili laflar söylediğini anlattı.

Mahkeme heyeti Hacı Mehmet Yiğit'in tutuklu kaldığı süreyi göz önüne alarak Ayşe Hilal İçelli'nin konutu ve işyerine 200 metreden fazla yaklaşmamak suretiyle adli kontrol şartıyla tahliyesine hükmetti.

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Ayşe’yi öldüresiye döven eski sevgiliye tahliye
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