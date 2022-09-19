Ayşe’yi öldüresiye döven eski sevgiliye tahliye

'İKİNCİ DURUŞMADA TAHLİYE'

Davanın ikinci duruşmasına tutuklu sanık Yiğit, müşteki Ayşe Hilal İçelli ile taraf avukatları katıldı. Hacı Mehmet Yiğit savunmasında, "2019 yılında hastanede tedavi gördüm. Ben olay tarihinde sinir krizi geçirdim. Kasıtlı olarak bir şey yapmadım. Ben bu şahsı tehdit etmedim, tahliyemi talep ederim" dedi. Duruşmada tanık olarak dinlenen İçelli'nin babası Mehmet İçelli (61), Yiğit'in kızına tehdit mesajları attığını, bazı zamanlarda Yiğit'in kendisini arayarak bağırıp çağırdığını, bir kez aradığında kızımla ilgili laflar söylediğini anlattı.