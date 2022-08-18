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Giriş Tarihi: 18.8.2022

Ayşe’yi döven eski sevgili hakkında bir dava daha açılmış

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
Ayşe’yi döven eski sevgili hakkında bir dava daha açılmış
Konya'da geçen mayıs ayında, hakkındaki uzaklaştırma kararına rağmen, eski sevgilisi Ayşe Hilal İçelli'yi (22), evinin girişinde tekme tokat dövünce, hakkında 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Hacı Mehmet Yiğit'in (23), başka vukuatları da ortaya çıktı. Terk edilmeyi hazmedemeyen Yiğit'in, 24 Nisan günü de Ayşe Hilal İçelli'nin evinin önüne giderek genç kıza hakaret ettiği belirlendi. İçelli'nin şikâyeti üzerine gözaltına alınan Yiğit hakkında 'hakaret' suçundan 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendiği öğrenildi.

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Ayşe’yi döven eski sevgili hakkında bir dava daha açılmış
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