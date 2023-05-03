Haberler Yaşam Haberleri Aytekin Kaya Damal: “Ardahan'ın öküzü olmaya geldim “
Giriş Tarihi: 3.5.2023 10:24 Son Güncelleme: 3.5.2023 10:26

Aytekin Kaya Damal: “Ardahan'ın öküzü olmaya geldim “

İYİ Parti Ardahan Milletvekili Adayı Aytekin Kaya Damal ilçesinde bir kahvehanede yaptığı konuşma Ardahan’da gündem oldu. Kaya, konuşurken okey oynamaya devam eden vatandaşlara, "Ben sizin ne yaptığınızı biliyorum eskiden öküz vardı şimdi yok çok üzülüyorum, bu yüzden Ardahan’ın öküzü olmak istiyorum evet çünkü buna ihtiyaç var” dedi.

Mehmet AVŞAR Mehmet AVŞAR
Aytekin Kaya Damal: “Ardahan’ın öküzü olmaya geldim “

Tarımın ilkel koşullarda yapıldığı devirleri unutan Ardahanlılara o kötü günleri tekrar hatırlatan İYİ Parti Ardahan milletvekili adayı Kaya, farkında olmadan AK Parti döneminde bir çağ kapanırken, yeni teknoloji ve refah çağının açıldığını anlatı. Kendi aştığı kuyuya düşen Kaya, Ardahan'da gündem oldu.

Kaya, "Ben Hanak'lıyım 15 yaşıma kadar buradaydım, sonra İstanbul'da yaşadım. Sors'ta ot götürmesini biliyorum, Çimli çayırda ot götürmesini biliyorum, tırmıkla ot yığmasını biliyorum, (ot tırmıkla değil dirgenle yığılır) yaylaya gitmesini koyun, kuzu götürmesini biliyorum. Öküzlerinize üzülüyorum, şimdilerde öküz yok, çünkü onlar bu memleketin çok sıkıntısını çekti, çok üzülüyorum. Ben Ardahan'ın öküzü olmak istiyorum, niye çünkü buna çok büyük ihtiyaç var." dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener 'le uzun yıllardır hükümet olduğunu söyleyen Kaya, 3 ay önce her ikisinede bir otelde ekonomi brifingi verdiğini söyledi. Kaya, konuşurken vatandaşların ayıp olmasın diye gizlice gülümsemeleri ve okey yanmaya devam etmeleri ise dikkatlerde kaçmadı.

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Aytekin Kaya Damal: “Ardahan'ın öküzü olmaya geldim “
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