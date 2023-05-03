Aytekin Kaya Damal: “Ardahan’ın öküzü olmaya geldim “

Tarımın ilkel koşullarda yapıldığı devirleri unutan Ardahanlılara o kötü günleri tekrar hatırlatan İYİ Parti Ardahan milletvekili adayı Kaya, farkında olmadan AK Parti döneminde bir çağ kapanırken, yeni teknoloji ve refah çağının açıldığını anlatı. Kendi aştığı kuyuya düşen Kaya, Ardahan'da gündem oldu.

Kaya, "Ben Hanak'lıyım 15 yaşıma kadar buradaydım, sonra İstanbul'da yaşadım. Sors'ta ot götürmesini biliyorum, Çimli çayırda ot götürmesini biliyorum, tırmıkla ot yığmasını biliyorum, (ot tırmıkla değil dirgenle yığılır) yaylaya gitmesini koyun, kuzu götürmesini biliyorum. Öküzlerinize üzülüyorum, şimdilerde öküz yok, çünkü onlar bu memleketin çok sıkıntısını çekti, çok üzülüyorum. Ben Ardahan'ın öküzü olmak istiyorum, niye çünkü buna çok büyük ihtiyaç var." dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener 'le uzun yıllardır hükümet olduğunu söyleyen Kaya, 3 ay önce her ikisinede bir otelde ekonomi brifingi verdiğini söyledi. Kaya, konuşurken vatandaşların ayıp olmasın diye gizlice gülümsemeleri ve okey yanmaya devam etmeleri ise dikkatlerde kaçmadı.