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Giriş Tarihi: 5.8.2023 21:55 Son Güncelleme: 5.8.2023 21:55

Ayvacık açıklarında lastik bot içinde 170 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekiplerince lastik bot içinde 170 kaçak göçmen yakalandı. Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu’na götürülen kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.

İHA
Ayvacık açıklarında lastik bot içinde 170 kaçak göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi açıklarında 4 ayrı bölgede lastik bot içerisinde kaçak göçmenler olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

170 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI

Bölgeye giden 'TCSG-8' ve 'KB-20' Sahil Güvenlik Botları hareket halindeki durdurdukları lastik botlar içinde Afganistan, Sudan, Suriye, Yemen, Filistin ve Somali uyruklu 170 kaçak göçmen yakaladı. Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na götürülen kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

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Ayvacık açıklarında lastik bot içinde 170 kaçak göçmen yakalandı
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