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Giriş Tarihi: 19.10.2023 10:44

Ayvacık’ta 27 kaçak göçmen ile 4 organizatör yakalandı

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Ayvacık ilçesinde düzenlenen kaçak göçmen operasyonunda Afganistan uyruklu 27 kaçak göçmen ile 4 organizatör yakalandı.

İHA
Ayvacık’ta 27 kaçak göçmen ile 4 organizatör yakalandı
Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kaçak göçmen ve organizatörlere göz açtırmıyor. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Ayvacık ilçesi Behram Köyü bölgesinde kaçak göçmen operasyonu düzenlendi. Operasyonda Afganistan uyruklu 27 kaçak göçmen ile organizatörler D.E., C.T., M.Y.B. ve Z.C.B. yakalandı. 4 araç el konularak yedi emin otoparkına çekildi. Gözaltına alınan organizatörler organizatörler D.E., C.T., M.Y.B. ve Z.C.B'nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Yakalanan 27 kaçak göçmen ise jandarmadaki işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilecek.

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Ayvacık’ta 27 kaçak göçmen ile 4 organizatör yakalandı
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