Ayvalık Gezilecek Yerler - Yazın ve Kışın Ayvalık’ta Gezilecek Tarihi Yerler, En Güzel Koylar ve Yapılacaklar

Ayvalık gezilecek yerler hem tarihi yerlerin hem de sahillerin ambiyansını taşıyan yerlerdir. Böylece Ayvalık'ta gezilecek yerler bütünü farklı farklı alanlara sahiptir. İklim olarak ılıman bir iklime sahiptir ve deniz kıyısında olan bir ilçedir. Bu nedenle Ayvalık'a ne zaman gidilir için en ideal cevap yazın olacaktır. Denize kıyısı olmasından kaynaklı Ayvalık koyları da gezilecek yerlere dahil edilebilir. İlçenin merkezinde yani Ayvalık merkezde ne yapılır için çarşılarında vakit geçirmek önerilebilir.

Ayvalık Gezilecek Yerler

Ayvalık, Balıkesir'e bağlı bir ilçedir. Ege bölgesinde olan ve Ege denizine kıyısı olan bir ilçedir. Aslında Ayvalık için gezilecek yerlerin şekillenmesinde denize kıyısı olması büyük etken olmuştur. Doğal imkanlar insanların vakit geçirdiği, eğlendiği yerleri bir nebzede olsa belirlemektedir. Ayvalık'ın sahilleri ve koyları olduğu kadar tarihi yerlerin fazlalığı da dikkat çekmektedir. Böylece Ayvalık hem ülkemizdeki insanların hem de turistlerin geldiği bir şehre dönüşmüştür. İklim özelliğinden dolayı havası yumuşaktır. Dört mevsimde Ayvalık'a gelip gezmek mümkündür fakat özellikle yaz aylarında daha kalabalık bir şehre dönüşmektedir. Ayvalık'ın Cennet tepesi, Küçükköy, Sarımsaklı, Cunda adası, Ayvalık çarşısı gibi eşsiz kendine özgü gezilecek yerleri vardır.

Ayvalık'ta Gezilecek Tarihi Yerler

Ayvalık'ın tarihi yerlerinde birden fazla cami, manastır ve kilisenin varlığı söz konusudur. Üç farklı ibadethane yerlerinden anlaşılacağı üzere Ayvalık, farklı medeniyetlerin yaşadığı bir topraktır. Bu tür yerler şehrim ambiyansına da yansımıştır. Ayvalık'ın tarihi yerleri sırasıyla şöyledir: İlk Kurşun kalesi, Despot evi, Panaya Manastırı, Hamidiye Cami, Hayrettin Paşa Cami, Aya Athanasiu Kilisesi, Agios Yorgis Manastırı, Agai Paraskevi Manastırı (Tımarhane Adası), Ayışığı Manastırı, Ayazma Kilisesi (Faneromeni Kilisesi), Agios Yannis Kilisesi ve Tarihi Değirmenleri, Saatli Cami, Küçükköy Kent Müzesi, Rahmi Koç Müzesi ve Taksiyarhis Anıt Müzes, Rum evleri vardır.

Ayvalık'ta Gezilecek Sahil ve Koylar

Ayvalık Ege bölgesinde ve sahil kenarında olduğundan sahilleri ve koyları meşhur hale gelmiştir. Sadece kumsallarının güzelliği bile birçok insanın Ayvalık'a gelmesine yetmiştir. Ayvalık'ın plaj, sahil ve koylarındaki denizin berraklığı ve denizde kum oluşu, Ayvalık'ı yüzmek için tercih edilen yer haline getirmiştir. Turistlerin ve halkın yaz aylarında vakit geçirmeye ve eğlenmeye gittiği bazı sahil ve koylar şunlardır: Paşa koyu, Duba plajı, Hayıtlı koyu, Hanımın koyu, Güre sahili, Ören halk plajı, Patriça koyu, Altınova sahilidir.