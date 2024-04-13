Ayvalık’ın duayen gazetecilerinden Ömür Bir vefat etti

Yeni Asır, Milliyet, Hürriyet ve Anadolu Ajansı'nda uzun yıllar muhabirlik yapan, renkli kişiliği ile 7'den 70'e herkesin gönlünde taht kurmayı başaran gazeteci Bir'in vefatı Ayvalık'ta büyük bir üzüntüyle karşılandı. Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti üyesi olan Ömür Bir, mesleki hayatında yaptığı haberlerle Ayvalık'ın birçok sorunun çözümlenmesine katkılarda bulunmasıyla da kendisinden söz ettirmişti.

Evli ve iki yetişkin çocuk babası olan duayen gazeteci Ömür Bir'in cenazesi Sakarya Camii'nde kılınan öğle namazının ardından, Ayvalık Kabristan'ın da babasının kabrinin yanı başında toprağa verildi.

Cenaze töreninde; Ömür Bir'in ailesi Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Ayvalık Belediyesi meclis üyeleri, CHP Ayvalık İlçe Başkanı Hüseyin Şalmanlı, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve kalabalık bir vatandaş topluluğu hazır bulundu.