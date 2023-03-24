Ayvalık’ta 18 düzensiz göçmen yakalandı

Edinilen bilgiye göre; Ege Denizi'nde devriye uçuşu yapan Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı bir helikopter, Ayvalık açıklarından Midilli Adası'na gitmekte olan lastik bir bot içerisinde bir grup göçmeni fark etti.Bunun üzerine hemen harekete geçen Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait bir bot, göçmenleri kıskıvrak yakaladı. Yakalanan 18 göçmen Ayvalık'ın Cunda Adası'na getirildi.Buradaki komutanlıkta göçmenlere yiyecek, içecek, ilaç ve tıbbi malzeme gibi insani yardımlarda bulunuldu.Göçmenler hakkında yasal işlemlerin başlatıldığı öğrenildi.