Haberler Yaşam Haberleri Ayvalık’ta 18 düzensiz göçmen yakalandı
Giriş Tarihi: 24.3.2023 19:17 Son Güncelleme: 24.3.2023 20:17

Ayvalık’ta 18 düzensiz göçmen yakalandı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek isteyen 18 göçmen yakalandı.

SUAT SALGIN
Ayvalık’ta 18 düzensiz göçmen yakalandı

Edinilen bilgiye göre; Ege Denizi'nde devriye uçuşu yapan Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı bir helikopter, Ayvalık açıklarından Midilli Adası'na gitmekte olan lastik bir bot içerisinde bir grup göçmeni fark etti.Bunun üzerine hemen harekete geçen Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait bir bot, göçmenleri kıskıvrak yakaladı. Yakalanan 18 göçmen Ayvalık'ın Cunda Adası'na getirildi.Buradaki komutanlıkta göçmenlere yiyecek, içecek, ilaç ve tıbbi malzeme gibi insani yardımlarda bulunuldu.Göçmenler hakkında yasal işlemlerin başlatıldığı öğrenildi.

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Ayvalık’ta 18 düzensiz göçmen yakalandı
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