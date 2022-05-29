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Giriş Tarihi: 29.5.2022 10:24 Son Güncelleme: 29.5.2022 10:31

Ayvalık’ta jandarmadan göçmen kaçakçılarına darbe

SUAT SALGIN
Ayvalık’ta jandarmadan göçmen kaçakçılarına darbe

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde; jandarma ekipleri İzmir ve Balıkesir sınırları içinde örgütlü göçmen kaçakçılığı yaptıkları belirlenen 7 şüpheli kıskıvrak yakaladı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde jandarma ekiplerince İzmir ve Balıkesir'de örgütlü şekilde göçmen kaçakçılığı yapan 7 şüpheli yakalandı.

Ayvalık İlçe Jandarma Komutanlığı bünyesindeki ekipler, eriştikleri istihbari bilgiler neticesinde İzmir ve Balıkesir genelinde şebeke halinde çalışan insan tacirlerine yönelik bir operasyon gerçekleştirdi.

Şüphelileri belirleyen ekipler, şüphelilerin adreslerinde yaptıkları aramalarda 2 adet tabanca, 10 adet tabanca fişeği, 12 adet av tüfeği fişeği, 7 cep telefonu, 4 adet bıçak ve 2 adet de pasaport ele geçirdi.

Operasyonda; insan tacirliği şebekesi üyesi oldukları belirlenen 7 şüpheli yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderilirken, biri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Ayvalık’ta jandarmadan göçmen kaçakçılarına darbe
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