Ayvalık’ta sinyalizasyon arızası kazaya neden oldu; 1 ölü, 1 ağır yaralı

Çanakkale ile İzmir'i birbirine bağlayan E-87 karayolunun Ayvalık'ın Yeni Garaj kavşağında Karayollarına ait sinyalizasyon sisteminin arızalı olması nedeniyle, Ayvalık'ın Mutluköy mevkiinden yola çıkan Mehmet Necmittin Gökçen (77) yönetimindeki otomobille, E.T. yönetimindeki plakalı bir kamyon çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan kamyon, yol ortasındaki refüjü aşarak, karşı şeritte bulunan Mehmetcan Sever yönetimindeki bir panelvana da çarptı.