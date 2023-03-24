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Giriş Tarihi: 24.3.2023 16:43 Son Güncelleme: 24.3.2023 16:47

Ayvalık’ta sinyalizasyon arızası kazaya neden oldu; 1 ölü, 1 ağır yaralı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde meydana gelen üç aracın karıştığı trafik kazasında bir kişi öldü, bir kişi ise yaralandı.

SUAT SALGIN
Ayvalık’ta sinyalizasyon arızası kazaya neden oldu; 1 ölü, 1 ağır yaralı

Çanakkale ile İzmir'i birbirine bağlayan E-87 karayolunun Ayvalık'ın Yeni Garaj kavşağında Karayollarına ait sinyalizasyon sisteminin arızalı olması nedeniyle, Ayvalık'ın Mutluköy mevkiinden yola çıkan Mehmet Necmittin Gökçen (77) yönetimindeki otomobille, E.T. yönetimindeki plakalı bir kamyon çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan kamyon, yol ortasındaki refüjü aşarak, karşı şeritte bulunan Mehmetcan Sever yönetimindeki bir panelvana da çarptı.

Kazada, otomobil sürücüsü Mehmet Necmittin Gökçen olay yerinde hayatını kaybederken, araçta bulunan oğlu Hasan Gökçen (52) ise ağır yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Yardım Ambulanslarıyla Ayvalık Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Kazada ağır yaralanan Hasan Gökçen'in Edremit'te özel bir hastaneye sevk edildiği öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Ayvalık’ta sinyalizasyon arızası kazaya neden oldu; 1 ölü, 1 ağır yaralı
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