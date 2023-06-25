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Giriş Tarihi: 26.6.2023

Ayvazlar’ın iletişim sorunu var

Abone az olduğu için köye GSM şirketleri şebeke kurmadı. Köylüler sevdiklerini bile arayamıyor. Vatandaşlar bir ‘alo’ için dağlara çıkıyor

Ayvazlar’ın iletişim sorunu var
Zonguldak Çaycuma'ya 4 kilometre mesafesi olan Ayvazlar köyü mahallelerinde GSM şebekelerinin çekmemesi köy sakinlerini adeta çileden çıkarıyor. Sevdikleriyle diledikleri gibi görüşemeyen vatandaşlar, köylerine bir şebeke alıcısı kurulmasını istiyor. Şebeke sıkıntısı yaşadıklarını söyleyen Recep Akyüz, "İletişim yönünden çok sıkıntımız var. Mesaj bile gönderemiyoruz. Muhtarımızla beraber müracaatlarda da bulunduk. Kimse gelip bu köye bakmıyor. Sosyal medyaya giremiyoruz. Akrabalarımızı arayamıyoruz, konuşamıyoruz. Araya bilsek bile bağlantı kopuyor, ses gidip geliyor. Çok sıkıntımız var" dedi. İşlerinin aksadığını söyleyen Rahmi Akyüz de şöyle dedi: "İnşaat işleri yapıyorum. Müşterilerimiz arıyor, ulaşamıyor. Başkalarını arayarak haber yolluyoruz. Sevdiklerimizi bile arayamıyoruz. Hastamız olduğu zaman 112'ye bile ulaşmamız zorlaşıyor. 2023 yılındayız ama hala bu sıkıntılarla uğraşıyoruz. Millet aya çıkıyor biz hala telefon sıkıntılarıyla uğraşıyoruz." GSM operatörlerine defalarca müracaat etmelerine rağmen çözüm alamayan muhtar Ersin Akyüz, "Abone sayısı az olduğu için 'yardımcı olamayız' dediler. Bu yüzden bu sıkıntıları çekiyoruz. Ben bile köyde olduğum zamanlar insanlar bana ulaşamıyor. Farklı operatörlere müracaatta bulunduk hala cevap gelmedi. Genelde ev telefonlarıyla ulaşmaya çalışıyoruz. Evdeki internet üzerinden sosyal medyaya girebiliyoruz, Sabit internet hatları üzerinden konuşma yapabiliyoruz. Başka türlü olmuyor. Yetkililerden bu duruma bir an önce çare bulunmasını istiyoruz" ifadelerine yer verdi. Ayvazlar köyünde şebekelerin çekmemesi nedeniyle cep telefonlarından arama yapamayan vatandaşlar, çareyi dağa tepeye çıkmakta buluyor. İHA

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Ayvazlar’ın iletişim sorunu var
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