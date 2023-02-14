Azad arkadaş kurbanı oldu..."Tabanca ile fotoğraf çekiyorduk bir anda patladı"

Antalya'nın Döşemealtı ilçesi Yeniköy Mahallesi'nde 12 Şubat Pazar 17.15 sıralarında meydana gelen olayda,
İddiaya göre, E.O.T., tabancasıyla oynarken arkadaşı Azad Altay'ı alnından vurdu. Ağır yaralanan Altay, sağlık ekiplerince kaldırıldığı özel hastanede sabaha karşı yaşamını yitirdi. Altay, otopsi işlemlerini ardından Döşemealtı İlçesi'nde gözyaşları içinde toprağa verildi.
Korkunç olayın ardından gözaltına alınan E.O.T. ifadesinde, "Tabanca ile birlikte fotoğraf çekiliyorduk. Tabanca birden patladı. Ne yapacağımı bilemedim" dediği ortaya çıktı.