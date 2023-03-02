Azerbaycan arama-kurtarma ekibi, ülkelerine uğurlandı

'HEPİNİZ HOŞÇA KALIN'

Ekipteki Yarbay Taleh Babayev, "Kardeş ülke Türkiye'de depremin yaşanmasının ardından, yardım etmek için buraya gelmiştik. Arama-kurtarma çalışmalarında 53 kişiyi sağ çıkardık. Buna ek olarak Kahramanmaraş'ta evlerinden olmuş insanlar için çadır kent kurup, onlara yemek verdik. Ayrıca Azerbaycan'dan gelen sağlık ekipleri de sahra hastanelerde depremzedelerin tıbbi ihtiyaçlarını karşıladı. Umarım bir daha böyle bir şey yaşamayız. Hepiniz hoşça kalın" diye konuştu.