Haberler Yaşam Haberleri Azerbaycan bayrağının eşit genişlikteki üç yatay parçasının yukarıdan aşağıya doğru sıralaması nasıldır?
Giriş Tarihi: 3.3.2024 22:16 Son Güncelleme: 3.3.2024 22:16

Azerbaycan bayrağının eşit genişlikteki üç yatay parçasının yukarıdan aşağıya doğru sıralaması nasıldır?

ATV ekranlarının sevilen yarışma programı “Kim Milyoner Olmak İster?” 3 Mart günü yeni bölümüyle izleyicisiyle buluştu. Bugünkü bölümde sunucu Kenan İmirzalıoğlu tarafından yarışmacıya yöneltilen sorusunun cevabı merak konusu oldu. İşte az önce sorulan Azerbaycan bayrağının eşit genişlikteki üç yatay parçasının yukarıdan aşağıya doğru sıralaması nasıldır? sorunun cevabı.

Azerbaycan bayrağının eşit genişlikteki üç yatay parçasının yukarıdan aşağıya doğru sıralaması nasıldır?

"Kim Milyoner Olmak İster?" 3 Mart 2024 Pazar günü Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda ATV ekranlarında izleyici karşısına çıktı. Sevilen programda yarışmacıya az önce yöneltilen Azerbaycan bayrağının eşit genişlikteki üç yatay parçasının yukarıdan aşağıya doğru sıralaması nasıldır? sorusunun cevabı izleyenler tarafından merak ediliyor.

3 MART MİLYONER SORU VE CEVAPLARI

İşte Kim Milyoner Olmak İster?'de az önce sorulan soru ve cevabı;



SORU: Azerbaycan bayrağının eşit genişlikteki üç yatay parçasının yukarıdan aşağıya doğru sıralaması nasıldır?



SEÇENEKLER

A- Kırmızı, mavi, yeşil
B- Mavi, yeşil, kırmızı
C- Yeşil, Kırmızı, mavi
D- Mavi, kırmızı, yeşil (CEVAP)


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Azerbaycan bayrağının eşit genişlikteki üç yatay parçasının yukarıdan aşağıya doğru sıralaması nasıldır?
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