Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Anıtkabir’i ziyaret etti

Aliyev'in, Ankara'daki ilk ziyaret yeri Anıtkabir oldu. Aliyev'e, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu eşlik etti. Beraberindeki heyetle birlikle Aslanlı Yol'dan yürüyen Aliyev, üzerinde Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı yazan kırmızı beyaz karanfillerden oluşan çelengi Atatürk'ün mozolesine bıraktı.