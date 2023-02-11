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Giriş Tarihi: 11.2.2023 11:11

Azerbaycan ekipleri, 120 saat sonra Fatma isimli kadını enkazdan sağ çıkardı

Kahramanmaraş dahil 10 ilde büyük yıkıma neden olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler sonrası afet bölgesinde arama-kurtarma çalışmalarına katılan Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığı'na bağlı ekipler, 120 saat sonra Fatma isimli kadını enkazdan sağ çıkardı.

DHA
Azerbaycan ekipleri, 120 saat sonra Fatma isimli kadını enkazdan sağ çıkardı

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremler sonrası arama-kurtarma çalışmaları sürüyor. Depremin merkez üssüne giden Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığı'na bağlı arama-kurtarma ekipleri, Hayrullah Mahallesi'ndeki Esençam Apartmanı B Blok'ta, 50'li yaşlardaki adının Fatma olduğu öğrenilen kadını enkazdan 120'nci saatte kurtardı.

"2 GÜN ÖNCE CENAZEM KALKMIŞ, HABERİM YOK"

Bu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Kurtarılan kadının, "Beni memleketimde öldü biliyorlar. 2 gün önce cenazem kalkmış, haberim yok" dediği duyuldu. İlk müdahalesi yapılan kadının hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi.

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Azerbaycan ekipleri, 120 saat sonra Fatma isimli kadını enkazdan sağ çıkardı
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