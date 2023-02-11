Azerbaycan ekipleri, 120 saat sonra Fatma isimli kadını enkazdan sağ çıkardı

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremler sonrası arama-kurtarma çalışmaları sürüyor. Depremin merkez üssüne giden Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığı'na bağlı arama-kurtarma ekipleri, Hayrullah Mahallesi'ndeki Esençam Apartmanı B Blok'ta, 50'li yaşlardaki adının Fatma olduğu öğrenilen kadını enkazdan 120'nci saatte kurtardı.
"2 GÜN ÖNCE CENAZEM KALKMIŞ, HABERİM YOK"
Bu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Kurtarılan kadının, "Beni memleketimde öldü biliyorlar. 2 gün önce cenazem kalkmış, haberim yok" dediği duyuldu. İlk müdahalesi yapılan kadının hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi.