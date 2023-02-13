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Giriş Tarihi: 13.2.2023 21:10 Son Güncelleme: 13.2.2023 21:15

Azerbaycan’dan gelen 4 yardım tırı Adıyaman’a ulaştı

Azerbaycan’daki bazı sivil toplum kuruluşlarının oluşturduğu “Kardeş Kömeği” platformunun organizasyonunda toplanan battaniye, giysi ve temel kuru gıda malzemelerinin yüklendiği 4 tır Adıyaman’ın Kahta ilçesine ulaştı.

Metin HARIKÇI Metin HARIKÇI
Azerbaycan’dan gelen 4 yardım tırı Adıyaman’a ulaştı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki büyük deprem sonrası Azerbaycan'dan Adıyaman'a gönderilen 4 yardım tırı depremzedelere merhem olmaya devam ediyor. Türkiye-Azerbaycan İş Adamları ve Sanayiciler Birliği Başkanı Hüseyin Büyükfırat, Azerbaycan halkının depremzedeler için seferber olduğunu ve Kahta'da konteyner kent kurmak istediklerini söyledi.

Başkan Hüseyin Büyükfırat, "Azerbaycan halkı şu anda bu depremzedeler için adeta seferber olmuş durumda. Şu anda onlarca yardım tırı yolda. Bazı yardım tırlarımız Maraş, Adıyaman ve diğer bölgelere ulaşmış durumda. Bugün için Kahta'ya 4 tane gıda ağırlıklı tırımız geldi. Azerbaycan halkının göndermiş olduğu bu yardımlar bizzat burada. AFAD koordinasyon merkezimize koordineli bir şekilde yerine ulaşmış oldu. Bugün buraya gelen gıda ürünleri de burada bu mekanda günlük 15 bin kişiye sıcak yemek yapılan yere teslim ettik. Ayrıca Azerbaycan halkının yardımlarıyla yine battaniye diğer ürünler de var. Azerbaycan'da oluşturulmuş olan bir platform var. Kardeş Kömeği Platformu büyükelçimizin öncülüğünde kurulmuş. Oradaki bütün sivil toplum kuruluşlarının beraber gönderdiği yardımlardır bunlar. Ayrıca Kahta'da konteyner kent kurma planımız da var" dedi.

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Azerbaycan’dan gelen 4 yardım tırı Adıyaman’a ulaştı
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