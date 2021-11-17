"Azerbaycan'ın şehitleri bizim şehitlerimiz, evlatları bizim evlatlarımız"

Karabağ şehit ve gazi çocukları ile Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde eğitim gören şehit ve gazi çocuklarının ağırlandığı program Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Personel Yemekhanesi Çok Amaçlı Salonda gerçekleştirildi.



Programa Sivas Belediye Başkan Vekili Turan Topgül, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, Azerbaycan Türkiye Büyükelçiliği Başkâtibi İlhan Zeynalov, Sivas Baro Başkanı Fatih Sevim, Vali Yardımcısı Şakir Öner Öztürk, İl Jandarma Komutanı P. Alb. İdris Tataroğlu, İl Emniyet Müdürü Burhan Akçay, İl Genel Meclisi Başkanı Hakan Akkaş, Sivas Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Tan, Sivas Şehit Aileleri ve Gazileri Derneği Başkanı Fatih Deveci, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ünal Kılıç, Genel Sekreter Prof. Dr. Kadir Özköse, şehit ve gazi çocukları ile yakınları katıldı.



Programda konuşma yapan Belediye Başkan Vekili Topgül, Türkiye ve Azerbaycan'ın iki devlet bir millet olduğunu, bu birlikteliği güçlendirmek için yapılan bütün çalışmalara destek olacaklarını belirtken Rektör Prof. Dr. Yıldız da konuşmasında Sezai Karaç'un vefatını hatırlatarak Allah'tan rahmet diledi.



"EN İYİ ŞEKİLDE EĞİTİM VERİYORUZ"



19 Karabağ şehit ve gazi çocuğunun SCÜ eğitim gördüğünü söyleyen Rektör Yıldız, "O öğrencilerimizle bir araya gelmek istedik. Bu amaçla Sivas Şehit Aileleri ve Gazileri Derneği Başkanı Fatih Beyle bu programı gerçekleştirdik. Azerbaycan'ın şehitleri bizim şehitlerimiz, onların evlatları da bizim evlatlarımız. Üniversitemizde onlara en iyi şekilde eğitim vermeye gayret ediyoruz. Bundan sonra gelecek öğrencilere de hazırız. İki devlet bir millet düşüncesiyle sürdürdüğümüz bağımızı güçlendireceğiz. Azerbaycan'ın Millî Diriliş Günü'nü kutluyor, katılımınızdan dolayı teşekkür ediyorum." dedi.



"BİZİM BİZDEN BAŞKA DOSTUMUZ YOK"



Azerbaycan Türkiye Büyükelçiliği Başkâtibi Zeynalov Türkiye ve Azerbaycan'ın Karabağ Savaşı'nda sergilediği birlikteliğin önemine değinerek, "Bizim bizden başka dostumuz yok. Biz Azerbaycan halkı olarak sadece Türkiye'den destek gördük. Türkiye'nin dünyada oynadığı rol sonucunda Allah'a çok şükür Türk devletlerinin teşkilatlanmasını sağladı. Rahmetli Turgut Özal'ın dediği gibi, "20. asır Türk asrı olacaktır." şeklinde konuştu.

Sivas Şehit Aileleri ve Gazileri Derneği Başkanı Deveci ise Azerbaycanlı öğrencilerin yalnız olmadığını, her zaman yanlarında olduklarını ifade etti. Konuşmaların ardından şehit ve gazi çocuklarına protokol üyeleri hediye verdiler.