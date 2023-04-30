Azerbaycan’ın yapacağı 1000 konutun temeli atıldı

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen depremin ardından Azerbaycan'ın yapacağı 1000 konutluk mahallenin ilk yapısı olan 24 derslik Haydar Aliyev İlkokulu'nun temeli, düzenlenen törenle atıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in video konferans ile katıldığı törende Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, butona basarak okulun temeline ilk harcı döktü.Okulun, Azerbaycan'ın hayata geçireceği proje içerisinde sembolik bir anlam taşıdığını ifade eden Bakan Kirişci, şunları söyledi:"Bu okul, 24 derslikli olacak, 3 derslik anasınıfına, geri kalan 21 derslik de ilkokula ait olacak. Tabii kendi sosyal donatıları, müştemilatı var, bunlarla birlikte de 7 bin 678 metrekare gibi bir alan bu iş için kullanılmış olacak. Burada önemli olan şey şu: Gerek Azerbaycan Bulvarı, gerekse de Haydar Aliyev Bulvarı'nın tam da kesiştiği noktada, bu adada Azerbaycanlı kardeşlerimizin buranın inşası ve ihyasıyla ilgili teklifleri bizim için çok değerli. Okul dışında alışveriş yerleri, kültürel alanlar, camiler gibi bütün donatılarıyla birlikte bin 800 dekarlık, 180 hektarlık alan bu iş için inşallah kullanılıyor olacak. 1 yıllık sürede bu inşaatlar tamamlanmış olacak."Azerbaycan MİDA Başkanı Sadık Sadıkov da yaptığı konuşmada, bundan önce olduğu gibi bundan sonra da Türk milletinin yanında yer alacaklarını belirterek, "Okulun temelinin atılmasına iştirak etmek benim için çok büyük bir şeref. Biz, hep Türk kardeşlerimizin yanındayız" dedi.Azerbaycan Bulvarı ile Haydar Aliyev Bulvarı'nın kesiştiği Hayrullah Mahallesi'nde temeli atılan 24 derslikli Haydar Aliyev İlkokulu, 3 katlı olacak. İçerisinde çok amaçlı salonundan yemekhanesine, kantininden kütüphanesine kadar sosyal alanların da yer alacağı okul, fore kazıklar üzerine yapılıyor. Okulun temelinde 11 metre boyunda, 80 santimetre çapında 435 fore kazık kullanılacak.