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Giriş Tarihi: 19.11.2021

Azerbaycanlı mafya lideri İzmir’de yakalandı

DİLEK YAMAN DEMİR DİLEK YAMAN DEMİR
Azerbaycanlı mafya lideri İzmir’de yakalandı
INTERPOL'ÜN Kırmızı Bülten ile aradığı Azeri mafya lideri Ilgam Gadhziev, İzmir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 15 Kasım'da yakalandı. Azerbaycan'da hakkında silah kaçakçılığı suçundan yargılandığı bilgisine ulaşılan Ilgam Gadzhiev'in sahte pasaport kullanarak Türkiye'ye yerleştiği öğrenildi. Sedat Peker'le de yakınlığı olduğu iddia edilen mafya liderinin, sosyal medyada Sedat Peker ile çekilmiş fotoğrafları ortaya çıktı. Fransa ve Rusya tarafından İnterpol ile aranan Gadzhiev'in iadesi için gerekli işlemler başlatıldı.

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Azerbaycanlı mafya lideri İzmir’de yakalandı
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