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Giriş Tarihi: 11.10.2022

Azerbaycanlı sanatçıya taksici dehşeti: Saçlarımdan tutup yüzümü yumrukladı

Sanatçı Nergiz Bagieva, yolda aracına çarpan taksici magandayıu yarınca saldırıya uğradı. Taksi şoförü, önce sanatçıyı darp edip burnunu kırdı. Ardından sanatçının kafasını demir bariyere çarpan maganda, cep telefonunu da kırıp kayıplara karıştı

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Azerbaycanlı sanatçıya taksici dehşeti: Saçlarımdan tutup yüzümü yumrukladı
10 yıldır İstanbul'da yaşayan Azerbaycanlı şarkıcı Nergiz Bagieva önceki gece sabaha karşı akıl almaz bir olay yaşadı. Beyoğlu'ndaki işinden evine gitmekte olan Bagieva'nın aracına, sağından geçmek isteyen bir taksi çarptı.



Bagieva, bir şey olmamış gibi yoluna devam eden taksiciye korna çalıp durmasını istedi. Araçtan inen taksi şoförü önce hakaretler savurdu, ardından genç şarkıcıya tekme tokat girdi. Burnunda çatlak oluşan, dudağı patlayan ve cep telefonu kırılan Nergiz Begieva polise giderek şikâyetçi oldu.



"CEP TELEFONUMU KIRDI"
Yaşadıklarını anlatan Bagieva; "Sağımdan beni geçmeye çalışan araç aracımın ön sağ kısmına çarptı. Arabamda hasar oluştu. Ben araca korna çalınca durdu ve şoförü indi. Araçtan inerek kendisine 'Ne yapıyorsun' dediğimde saçımdan tutarak yüzümü yumruklamaya başladı. Konuşmakta zorluk çekiyorum. Ardından kafamı yolda bulunan demir bariyerlere vurmaya başladı. Dudağım patladı, burnumda, çenemde ve bileğimde ağrılar bulunmakta. Kaçmaya çalışınca aracın plakasını almak maksadıyla telefonun kamerasını açtım, bunu fark edince geri dönüp saldırmaya devam etti. Telefonumu alıp kırdı" dedi.



Genç şarkıcı; "Bir an önce yakalansın, cezasını çeksin. 10 yıldır burada yaşıyorum. Üniversitemi burada okudum, asıl mesleğim avukatlık. Baroya kaydım var. İlk kez böyle bir olaya şahit oldum. Adam tam bir magandaydı. Kaza yapıp hem suçlu hem güçlü oldu" şeklinde konuştu.

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Azerbaycanlı sanatçıya taksici dehşeti: Saçlarımdan tutup yüzümü yumrukladı
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