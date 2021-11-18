Azeri mafya lideri İzmir’de yakalandı

Azeri Mafya lideri Ilgam Gadhziev, İzmir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 15 Kasım günü yakalandı. Gadzhiev'in Azerbaycan'da hakkında silah kaçakçılığı suçundan yargılandığı ve kirmizi bültenle İnterpol tarafından arandığı tespit edildi.

SAHTE PASAPORTLA TÜRKİYE'DE ORTAYA ÇIKTI

Ilgam Gadzhiev'in sahte pasaport kullanarak Türkiye'ye yerleştiği öğrenildi. Sedat Peker'le de yakınlığı olduğu iddia edilen mafya liderinin sosyal medya da Peker ile çekilmiş fotoğrafları ortaya çıktı. Gözaltına alınan mafya liderinin Fransa ve Rusya tarafından İnterpol aranması olduğu belirlendi. Gadzhiev'in iadesi için işlemler başlatıldı.