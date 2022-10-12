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Giriş Tarihi: 12.10.2022 09:38 Son Güncelleme: 12.10.2022 10:05

Azeri şarkıcıyı darp eden taksici konuştu: “Önce o saldırdı, engel olmak istedim"

İstanbul'da Azerbaycanlı şarkıcı 27 yaşındaki Nergiz Bagieva aracıyla evine dönerken bir taksi ile ufak bir kazaya karışmış ve taksicinin kendisini darp ettiğini öne sürmüştü. İddiaların sahibi taksici konuştu. Taksi şoförü Ahmet Kuruoğlu, "Ufak bir kaza olmuş. Kendisi benim aracıma arkadan çarptı. Geçmiş olsun dedim. Bir anda küfürler hakaretler etmeye başladı. Yüzümü kollarımı tırnak içinde bıraktı. Ellerinden tutup sakinleştirmek istedim. Çevredekiler sanki ben darp edermişim gibi linç etmeye başladılar. Ben de oradan uzaklaştım. Kadının amacı taksi esnafını kötülemek. Ben namusumla gece çalışıp para kazanma derdindeyim. Beni darp etti. Ben de ondan şikayetçiyim. Darp raporum var" dedi.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Azeri şarkıcıyı darp eden taksici konuştu: “Önce o saldırdı, engel olmak istedim

10 yıldır İstanbul'da ikamet eden Azerbaycanlı şarkıcı Nergiz Bagieva geçtiğimiz günlerde sabaha karşı akıl almaz bir olay yaşadı. Beyoğlu'nda iş yerinden çıkmış evine doğru giderken bir taksi onun aracını sağ tarafından geçmek istedi. Ama aracına çarptı, taksici bir şey olmamış gibi yoluna devam edince genç kadın korna çalıp durmasını istedi. Araçtan inen taksi şoförü önce hakaretler savurdu ardından genç şarkıcıyı darp etti. Burnunda çatlak oluşan, dudağı patlayan ve cep telefonu kırılan Nergiz Begieva polise giderek şikayetçi oldu. Yaşadıklarını anlatan Bagieva; Arkadaşlarımdan ayrıldıktan sonra saat:05.00 sıralarında evime doğru giderken sağımdan beni geçmeye çalışan araç aracımın ön sağ kısmına çarptı. Arabamda hasar oluştu. Ben araca korna çalınca aracıma çarpan bu ticari araç durdu ve içerisinden şoförü indi. Ben araçtan inerek kendisine ne yapıyorsun dediğimde bu şahıs beni saçımdan tuturak yüzümü yumruklamaya başladı. Konuşmakta zorluk çekiyorum. Ardından kafamı yolda bulunan demir bariyerlere vurmaya başladı. Darp edilmenin etkisiyle dudağım patladı burnumda ve çenemde ağrılar bulunmakta. Beni darp eden bu şahıs kaçmaya çalışınca ben aracın plakası almak maksadıyla telefonun kamerasını açtım bunu farkeden taksi şoförü tekrar geri dönüp bana saldırmaya devam etti. Telefonumu alıp kırdı ve çalışmaz hale getirdi. Bunun sonucu bileğimde de ağrılar oluştu" ifadelerini kullandı.


"BENİ DARP ETTİ, DURDURMAK İÇİN ELLERİNİ TUTTUM"

Bagieva'nın iddialarının ardından konuyla ilgili konuşan taksi şoförü Ahmet Kuruoğlu; "Asıl arkadan vuran kişi kendisi. Ben aracı durdurup iner inmez bana küfürler hakaretler etmeye başladı. Yüzde yüz alkollüydü ne konuştuğunu bilmeden bana saldırmaya başladı. Ben sakinleştirip kazadır olur demek isterken kadın üzerime yürüyüp beni darp etti. Bağırıp sesini yükseltti etraftan gelenler ben ona bir şey yapıyorum zannetti. Bende yanlış anlaşılmaktan sa olay yerinden uzaklaştım. Meğer amacı reklam etmekmiş. Sosyal medyada orada burada paylaşım yapmış. Bende kendisinden şikayetçiyim. Bana kadın diye haklı olan o değil ben haklıyım alkollü bir şekilde aracıma vurdu beni darp etti. Üzerime yürüyüp küfürler etti. Karakola gidip şikayetçi oldum" dedi.

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Azeri şarkıcıyı darp eden taksici konuştu: “Önce o saldırdı, engel olmak istedim"
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