Azılı hırsız kovalamaca sonucu yakalandı

Konya'da son bir hafta içerisinde 5 evin kapı kilitlerini kırarak hırsızlık yapan Sercan Özçelik (25) kovalamaca sonucu yakalandı. Özçelik'in girdiği bir evde karşılaştığı kadın öğretmene silah çekip gasp ettiği öğrenildi. Azılı hırsız aynı tabancayı kovalamaca sırasında yakalanacağını anlayıp, başına dayadığı ve intihar girişiminde bulunduğu belirtildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, son bir hafta içerisinde merkez Selçuklu ilçesindeki evlerden kapı kilitlerinin kırılması suretiyle gerçekleştirilen hırsızlık olaylarını aydınlatmak üzere çalışma başlattı. Polis, yapılan çalışmalar sonucu şüphelinin daha önceden poliste 11 suç kaydı bulunan Sercan Özçelik olduğunu tespit etti.

YAKALANMAMAK İÇİN BAŞINA SİLAH DAYAMIŞ

Ekipler, Özçelik'in gidebileceği bölgelerde devriyelerini sıklaştırdı. Merkez Selçuklu ilçesi Buhara Mahallesinde polisi gören Sercan Özçelik kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamaca sırasında yanında taşıdığı tabancayı çıkartan Özçelik, tabancayı başına dayayarak intihar girişiminde bulundu. Daha sonra tekrar kaçmaya devam eden Özçelik 2 kilometrelik kovalamaca sonucu yakalandı. Kovalama sonucu bir polis memurunun bileğinde de kırık meydana geldiği belirtildi.

ÖĞRETMENE SİLAH ÇEKİP GASP ETMİŞ

Sercan Özçelik'in girdiği bir evde karşılaştığı kadın öğretmen S.A.'ya da silah çekip gasp ettiği ortaya çıktı. 5 farklı hırsızlık olayı ve nitelikli yağma suçlarından hakkında işlem yapılan Özçelik, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.