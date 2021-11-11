Haberler Yaşam Haberleri Azılı hırsız kovalamaca sonucu yakalandı
Giriş Tarihi: 11.11.2021 12:49 Son Güncelleme: 11.11.2021 13:11

Azılı hırsız kovalamaca sonucu yakalandı

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
Azılı hırsız kovalamaca sonucu yakalandı

Konya'da son bir hafta içerisinde 5 evin kapı kilitlerini kırarak hırsızlık yapan Sercan Özçelik (25) kovalamaca sonucu yakalandı.

Konya'da son bir hafta içerisinde 5 evin kapı kilitlerini kırarak hırsızlık yapan Sercan Özçelik (25) kovalamaca sonucu yakalandı. Özçelik'in girdiği bir evde karşılaştığı kadın öğretmene silah çekip gasp ettiği öğrenildi. Azılı hırsız aynı tabancayı kovalamaca sırasında yakalanacağını anlayıp, başına dayadığı ve intihar girişiminde bulunduğu belirtildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, son bir hafta içerisinde merkez Selçuklu ilçesindeki evlerden kapı kilitlerinin kırılması suretiyle gerçekleştirilen hırsızlık olaylarını aydınlatmak üzere çalışma başlattı. Polis, yapılan çalışmalar sonucu şüphelinin daha önceden poliste 11 suç kaydı bulunan Sercan Özçelik olduğunu tespit etti.

YAKALANMAMAK İÇİN BAŞINA SİLAH DAYAMIŞ

Ekipler, Özçelik'in gidebileceği bölgelerde devriyelerini sıklaştırdı. Merkez Selçuklu ilçesi Buhara Mahallesinde polisi gören Sercan Özçelik kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamaca sırasında yanında taşıdığı tabancayı çıkartan Özçelik, tabancayı başına dayayarak intihar girişiminde bulundu. Daha sonra tekrar kaçmaya devam eden Özçelik 2 kilometrelik kovalamaca sonucu yakalandı. Kovalama sonucu bir polis memurunun bileğinde de kırık meydana geldiği belirtildi.

ÖĞRETMENE SİLAH ÇEKİP GASP ETMİŞ

Sercan Özçelik'in girdiği bir evde karşılaştığı kadın öğretmen S.A.'ya da silah çekip gasp ettiği ortaya çıktı. 5 farklı hırsızlık olayı ve nitelikli yağma suçlarından hakkında işlem yapılan Özçelik, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Asgari ücrette AK Parti ve kabineden önemli açıklamalar
SON DAKİKA: Hakan Ural'ın son durumu nasıl oldu? Hakan Ural'ın sağlık durumu nasıl ve hastalığı nedir, yoğun bakıma mı kaldırıldı?
Evlenene 2 yıllık maaş: Kimler yararlanabilir? İşte detaylar...
Dünya, Bayraktar TB2'yi çözemeden Haluk Bayraktar yeni müjdeleri sıraladı: 2 yeni SİHA geliyor!
Yeşilçam’ın efsanesi Kuzey Vargın’ın kızı Tuğçe Vargın ortalığı birbirine kattı! Katliam yapacağım
SON DAKİKA | Araç sahipleri dikkat! Akaryakıtta yeni sistem devreye giriyor
Acıların kadını Şenay Gürler’in hayatı Yeşilçam filmi gibi…
Son dakika: Usta yazardan çok çarpıcı ifadeler: "Mesut Özil Fenerbahçe'de teknik direktör olursa..."
Kotil: Milli Muharip Uçak 18 Mart 2023'te motorunu çalıştıracak
Son dakika: Fenerbahçe’de Ali Koç Vitor Pereira’nın yerine arayışlarına başladı! Kayserispor maçından sonra uçağa bindi ve…
ARKADAŞINA GÖNDER
Azılı hırsız kovalamaca sonucu yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA